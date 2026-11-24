Stasera in TV martedì 24 novembre 2026, Rai 1 presenta Una finestra vista lago, la nuova fiction ispirata ai romanzi di Andrea Vitali, mentre Canale 5 propone Sicilia Express con Ficarra e Picone. Rai 2 inaugura la nuova stagione di Belve, Rai 3 trasmette Amore Criminale e Italia 1 sceglie I mercenari 2. Su La7 torna diMartedì, TV8 propone X Factor 2026 e Nove conferma Comedy Match. Tra i film di Sky Cinema spiccano Armageddon, Inside Man e L’uomo d’acciaio.

Programmi TV di martedì 24 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Una finestra vista lago. Debutta la fiction diretta da Marco Pontecorvo. Il maresciallo Maccadò arriva a Bellano e deve affrontare il ritorno in paese dell’attrice Doris Brilli. Due episodi consecutivi.

Debutta la fiction diretta da Marco Pontecorvo. Il maresciallo Maccadò arriva a Bellano e deve affrontare il ritorno in paese dell’attrice Doris Brilli. Due episodi consecutivi. Rai 2, ore 21:20 – Belve. Francesca Fagnani inaugura la nuova stagione del programma, con interviste dirette e domande senza sconti ai suoi ospiti.

Francesca Fagnani inaugura la nuova stagione del programma, con interviste dirette e domande senza sconti ai suoi ospiti. Rai 3, ore 21:15 – Amore Criminale. Veronica Pivetti torna con il programma dedicato alle storie di femminicidio e alla violenza contro le donne. Alle 23:20 segue Sopravvissute.

Veronica Pivetti torna con il programma dedicato alle storie di femminicidio e alla violenza contro le donne. Alle 23:20 segue Sopravvissute. Rete 4, ore 21:30 – Verità nascoste. Milo Infante approfondisce i principali casi di cronaca nera attraverso testimonianze, ricostruzioni e indagini.

Milo Infante approfondisce i principali casi di cronaca nera attraverso testimonianze, ricostruzioni e indagini. Canale 5, ore 21:20 – Sicilia Express. Ficarra e Picone interpretano due infermieri siciliani che lavorano a Milano. Un cassonetto magico permette loro di raggiungere immediatamente la Sicilia, provocando situazioni imprevedibili.

Ficarra e Picone interpretano due infermieri siciliani che lavorano a Milano. Un cassonetto magico permette loro di raggiungere immediatamente la Sicilia, provocando situazioni imprevedibili. Italia 1, ore 21:26 – I mercenari 2. Sylvester Stallone, Jason Statham e Bruce Willis protagonisti del film d’azione nel quale una squadra di mercenari cerca vendetta dopo una missione finita tragicamente.

Sylvester Stallone, Jason Statham e Bruce Willis protagonisti del film d’azione nel quale una squadra di mercenari cerca vendetta dopo una missione finita tragicamente. La7, ore 21:15 – diMartedì. Giovanni Floris conduce il talk politico con interviste, reportage e confronti sui principali temi dell’attualità.

Giovanni Floris conduce il talk politico con interviste, reportage e confronti sui principali temi dell’attualità. TV8, ore 21:45 – X Factor 2026. Nuovo appuntamento in chiaro con il talent musicale e le esibizioni dei concorrenti.

Nuovo appuntamento in chiaro con il talent musicale e le esibizioni dei concorrenti. Nove, ore 21:35 – Comedy Match. Nuove sfide comiche tra improvvisazione, sketch e battute.

I film di stasera in TV

Rai 4, ore 21:19 – The Misfits. Pierce Brosnan interpreta un ladro internazionale coinvolto in una spettacolare rapina a un deposito d’oro.

Rai 5, ore 21:20 – Billy. Un ex bambino prodigio della musica cerca di trovare la propria strada dopo l’incontro con un rocker scomparso dalle scene.

Rai Movie, ore 21:10 – Io sono ancora qui. Il dramma brasiliano racconta la battaglia di Eunice Paiva dopo la scomparsa del marito durante la dittatura militare.

20 Mediaset, ore 21:10 – King Arthur. Clive Owen interpreta Re Artù, impegnato in una pericolosa missione insieme ai suoi cavalieri.

Iris, ore 21:15 – Chisum. John Wayne interpreta un allevatore che combatte contro un potente uomo d’affari nel Nuovo Messico.

TwentySeven, ore 21:15 – The Mask. Jim Carrey è un timido impiegato che scopre una maschera dai poteri straordinari.

La7Cinema, ore 21:15 – Ragazze interrotte. Winona Ryder e Angelina Jolie protagoniste del dramma ambientato in un ospedale psichiatrico.

La5, ore 21:20 – Miss FBI: Infiltrata speciale. Sandra Bullock torna nei panni dell’agente Gracie Hart.

I film su Sky Cinema martedì 24 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Armageddon – Giudizio finale. Bruce Willis e Ben Affleck devono fermare un gigantesco asteroide diretto verso la Terra.

Sky Cinema Stories, ore 21:15 – Ennio Doris: C’è anche domani. Massimo Ghini interpreta il fondatore di Banca Mediolanum in un racconto biografico.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Inside Man. Denzel Washington e Clive Owen protagonisti del thriller di Spike Lee ambientato durante una rapina in banca.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Biancaneve. Julia Roberts interpreta la Regina Cattiva in una rivisitazione della celebre fiaba.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – L’uomo d’acciaio. Henry Cavill interpreta Superman nel film dedicato alle origini del supereroe.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – L’infiltrata. Una giovane agente si infiltra nell’organizzazione terroristica ETA.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Mamma o papà? Paola Cortellesi e Antonio Albanese interpretano due genitori divorziati in lotta per evitare la custodia dei figli.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta. Cameron Diaz e Jennifer Lopez in una commedia corale dedicata alla gravidanza.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Revolutionary Road. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet interpretano una coppia in crisi nell’America degli anni Cinquanta.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Piedone: Uno sbirro a Napoli 2. Salvatore Esposito torna nei panni dell’ispettore Palmieri nell’episodio Scugnizzi.

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