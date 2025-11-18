Martedì 18 novembre, Rai 3 propone due nuove puntate di Amore Criminale e Sopravvissute. I due format sono trasmessi rispettivamente dalle 21:20 circa e dalle 23:25.

Amore Criminale Sopravvissute 18 novembre, la storia di Martina Scialdone

Al timone del programma di prima serata, ovvero Amore Criminale, c’è Veronica Pivetti. Quest’ultima dedica la puntata alla memoria di Martina Scialdone, giovane avvocata romana di 34 anni. Dopo una storia d’amore durata dieci anni, Martina inizia una relazione con Costantino Buonaiuti, zio del suo ex ragazzo.

L’uomo ha 60 anni ed ha corteggiato a lungo Martina, in quel periodo molto sofferente sia per la fine del rapporto precedente sia per la morte del padre a cui era legatissima. Dopo tre anni insieme, la coppia va in crisi a causa delle ampie differenze caratteriali e Martina è sicura: non vuole più stare insieme a Costantino.

La donna accetta un ultimo incontro con l’oramai ex fidanzato, per dirgli una volta per tutte di non voler più continuare la relazione. La serata, però, finisce in tragedia.

Amore Criminale Sopravvissute 18 novembre, la testimonianza di Marina

A seguire, in seconda serata, la linea passa a Matilde D’Errico, padrona di casa di Sopravvissute. La conduttrice, nella puntata, raccoglie la testimonianza coraggiosa di due donne, supportate da Annamaria Giannini, psicologa e criminologa.

La prima si chiama Marina. Nel 2018 si è da poco separata ed a lavoro incontra quello diventerà il suo nuovo compagno. Inizialmente sembra andare tutto bene, ma il fidanzamento si trasforma, ben presto, in un incubo per la donna. L’uomo, infatti, le impone come vestirsi, chi frequentare, come comportarsi. La relazione è un’altalena di emozioni, fra continue litigate, separazioni e riappacificazioni.

La situazione va avanti nel medesimo modo fino al 2023, quando Marina, dopo l’ennesima aggressione subita, decide di denunciare.

La storia di Stefania

La seconda storia al centro di Sopravvissute di martedì 18 novembre è quella di Stefania. In passato ha lavorato come modella e nel 2022, durante uno shooting fotografico avvenuto in un luogo molto isolato, ha subito un’aggressione sessuale da parte di un fotografo con cui aveva iniziato a collaborare.

Comprensibilmente turbata, la vittima decide di indagare sul passato dell’uomo. Quel che scopre la destabilizza, in quanto il fotografo è stato accusato di diversi abusi e molestie verso altre donne. Stefania sceglie, con coraggio, di creare un vero e proprio dossier, raccogliendo informazioni che poi ha consegnato alle forze dell’ordine. Il suo gesto ha permesso di salvare altre donne.