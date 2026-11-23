Una fiction dedicata a Karol Wojtyla ed Evento Europa per portare la musica italiana in giro per il mondo. Sono queste alcune delle novità dei palinsesti Rai del 2027, annunciate in anteprima dall’agenzia AdnKronos.

Palinsesti Rai 2027, l’intrattenimento e gli eventi di Rai 1

Su Rai 1, nel 2027 l’intrattenimento avrà ancora una volta Stefano De Martino come grande protagonista. Oltre ad Affari Tuoi e il Festival di Sanremo, il conduttore guida i Latin Grammy Celebra, un format internazionale sviluppato in collaborazione con la Latin Recording Academy. La musica, su Rai 1, è al centro di Canzonissima, che torna in primavera con la conduzione di Milly Carlucci, e di Evento Europa, progetto che ha l’obiettivo di portare la musica italiana fuori dai nostri confini nazionali, coinvolgendo città come Parigi e Madrid. A inizio anno, in diretta dall’Auditorium Rai di Napoli, il comico Vincenzo Salemme propone lo spettacolo teatrale E fuori nevica.

Su Rai 2, l’intrattenimento si incentra, in primis, sul comico Enrico Brignano, in onda con I sette Re di Roma. Vittorio Brumotti, invece, propone nel daytime Ultima Chiamata.

Palinsesti Rai 2027, le fiction e i film tv

Nei palinsesti Rai del 2027 ci sono diverse fiction. Nella prima parte del prossimo anno debuttano, sull’ammiraglia, Che Dio ci aiuti 9, La Preside 2, Vincenzo Malinconico Avvocato d’insuccesso 3, Makari 5 e Costanza 2. Sulla seconda rete sono attesi Mare Fuori 7 e Rocco Schiavone 7. Numerose le produzioni seriali che debuttano prossimamente, da Tutte per una con Bianca Guaccero a Il Milanese con Alessandro Tedeschi, passando per Il Medico di Tutti con Rocco Papaleo, Cagnaz con Guido Caprino e Mamma non mamma con Gabriella Pession. Previsto il ritorno nella serialità di Beppe Fiorello, al centro della trama di Game Over.

All’interno dei palinsesti Rai del 2027 ci sono diversi titoli pensati per omaggiare i grandi personaggi della storia contemporanea. Su Rai 1 ci sono le serie Portobello sulla storia di Enzo Tortora e Karol e il calcio di rigore su Papa Wojtyla. La docu-serie Cinque Vite è un omaggio ai poliziotti morti nell’attentato di Via D’Amelio. Non mancano i film tv su Alessandro Volta, scienziato morto 200 anni fa, oltre che su Patrizio Oliva con La Promessa di Patrizio e al biopic su Lucio Dalla dal titolo Lucio. Nella Giornata della Memoria delle vittime di Shoah è trasmesso Meglio non sapere con Cristiana Capotondi. Agli attori Andrea Pennacchi e Stefano Scandaletti è affidato il compito di ripercorrere la strage di Vergarolla, dovuta all’esplosione di un deposito di residui bellici, nella produzione Quella domenica di agosto.

La cultura e lo sport

Anche la proposta culturale promette di essere ricca nei palinsesti Rai 2027. Oltre al ritorno di Licia Colò con La Scoperta, su Rai 3 ci sono due prime serate di Vita d’artista con Jacopo Veneziani. In seconda serata arriva Renzo Arbore Una vita in scena, serie biografica dedicata a Renzo Arbore. Su Rai 1, Alberto Angela torna con Ulisse in prima serata e Passaggio a Nord Ovest nel daytime del sabato.

Infine, il 2027 si prospetta un anno ricco per lo sport, fra il Sei Nazioni di Rugby, il Giro d’Italia in primavera e l’America’s Cup, che per la prima volta sarà ospitata in Italia, nel Golfo di Napoli.