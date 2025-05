The Four Seasons, disponibile su Netflix, è una miniserie che mescola commedia e dramma per esplorare le dinamiche delle relazioni e dell’amicizia. Creata da Tina Fey, Lang Fisher e Tracey Wigfield, la serie è un adattamento moderno dell’omonimo film del 1981 diretto da Alan Alda.

Regia e produzione della serie tv The Four Seasons

La regia di The Four Seasons è affidata a registi come Shari Springer Berman, Robert Pulcini, Oz Rodriguez e Colman Domingo, che portano sullo schermo una narrazione visivamente accattivante e ricca di sfumature.

La serie tv è prodotta da Little Stranger Inc., Original Langster e Big Wig Productions, in collaborazione con Universal Television. Tra i produttori esecutivi figurano Tina Fey, Lang Fisher, Tracey Wigfield, David Miner, Eric Gurian e Jeff Richmond.

Protagonisti della serie sono Kate e Nick, interpretati rispettivamente da Tina Fey e Steve Carell. Nel cast troviamo anche Colman Domingo nel ruolo di Danny e Will Forte nel ruolo di Jack.

Dove è stata girata?

Le riprese di The Four Seasons si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, con location che enfatizzano l’atmosfera intima e autentica delle vacanze stagionali.

Trama della serie The Four Seasons

Immagina la quiete di un accogliente chalet sulle montagne del Vermont, pronto ad accogliere Kate e Jack, con la loro affettuosa ma a volte caotica dinamica, Nick e Anne, la cui apparente stabilità nasconde qualche crepa, e gli spiritosi Danny e Claude, sempre pronti a stemperare la tensione con una battuta sagace. L’atmosfera rilassata del venerdì sera viene frantumata dall’inaspettato annuncio di Nick e Anne: il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Il weekend si trasforma così in un susseguirsi di sguardi imbarazzati, tentativi maldestri di conforto e silenzi carichi di sottintesi. La notizia agita le acque tranquille del gruppo, facendo riemergere vecchi risentimenti e insicurezze latenti. Kate e Jack si interrogano sulla solidità del loro rapporto, mentre Danny e Claude, pur mantenendo il loro umorismo, non possono fare a meno di riflettere sulla fragilità dei legami.

Spoiler finale

Le successive tre vacanze scandiranno l’anno come capitoli di un libro inaspettato: una caotica gita estiva negli Hamptons, un malinconico weekend autunnale in una pittoresca casa sul lago Michigan e una fredda ma rivelatrice settimana bianca in Colorado. Ogni ritrovo sarà un’occasione per osservare come la separazione di Nick e Anne influenzi le dinamiche del gruppo, portando alla luce nuove alleanze, vecchie ruggini e la necessità per ognuno di fare i conti con le proprie relazioni e il passare del tempo. Riuscirà la loro amicizia di vecchia data a superare questo scossone, o la crepa apertasi nella coppia si propagherà all’intero gruppo?

The Four Seasons: il cast completo della serie tv

Ecco il cast principale della serie The Four Seasons con i rispettivi personaggi: