Tatort Vienna, la serie poliziesca austriaca, torna con un episodio intenso intitolato Partenze, che esplora il lato umano dei protagonisti intrecciando indagini e vicende personali. Questo episodio fa parte della seconda stagione della serie, trasmessa su Giallo.

Regia e produzione della serie tv Tatort Vienna Partenze

La serie è diretta da un team di registi esperti, con una produzione curata da ORF e ARD, che garantisce un’alta qualità narrativa e visiva.

Protagonisti della serie sono Moritz Eisner e Bibi Fellner, interpretati rispettivamente da Harald Krassnitzer e Adele Neuhauser. Nel cast troviamo anche Hubert Kramar nel ruolo di Ernst Rauter.

Dove è stata girata?

Le riprese di Tatort Vienna si svolgono principalmente a Vienna, con location che mettono in risalto il fascino e l’atmosfera della capitale austriaca.

Trama dell’episodio Tatort Vienna Partenze

Poco prima di partire per le vacanze, Bibi Fellner riceve una telefonata dalla clinica dove è ricoverato suo padre, che le comunica una notizia devastante: l’uomo sta morendo e le restano poche ore per salutarlo. Sconvolta, Bibi si trova di fronte a un momento estremamente delicato che la costringe a fare i conti con vecchie ferite, un rapporto complicato con il padre e le incomprensioni accumulate nel corso degli anni. Vedendola turbata e consapevole della difficoltà emotiva della situazione, Moritz Eisner, suo collega e amico fidato, decide di mettere da parte i suoi impegni e di accompagnarla nell’ultima visita.

Quello che avrebbe dovuto essere un viaggio personale e una possibilità di chiusura per Bibi, si trasforma in una spirale di sospetti e rivelazioni inquietanti. Mentre Bibi cerca di affrontare il dolore e di salutare il padre un’ultima volta, emergono dettagli legati alla clinica in cui l’uomo è ricoverato. Documenti mancanti, protocolli medici poco chiari e un comportamento evasivo da parte dello staff attirano l’attenzione dei due detective. Quella che sembrava una struttura rispettabile si rivela un luogo dove qualcosa di oscuro e insidioso potrebbe celarsi sotto la superficie.

Spoiler finale

Mentre Bibi lotta per mantenere la calma e affrontare il peso delle sue emozioni, Eisner inizia a indagare più a fondo, coinvolgendo la collega in un caso che metterà alla prova la loro determinazione e le loro capacità investigative. L’episodio non solo approfondisce il rapporto di fiducia e amicizia tra i due, ma mette in luce la forza interiore di Bibi, che, nonostante il dolore personale, dimostra di essere un pilastro nella risoluzione del mistero che avvolge la clinica.

Tatort Vienna Partenze: il cast completo della serie tv

Ecco il cast principale della serie Tatort Vienna Partenze con i rispettivi personaggi: