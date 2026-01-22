La piattaforma di streaming Netflix arricchisce il suo catalogo comico con una novità imperdibile: Free Bert. Disponibile a partire da giovedì 22 gennaio 2026, questa sitcom statunitense promette risate e momenti di imbarazzo genuino. La serie segue le peripezie quotidiane di Bert Kreischer, un comico e padre di famiglia noto per il suo stile di vita caotico, che tenta disperatamente di adattarsi a un ambiente sociale che non gli appartiene. Dopo aver iscritto le figlie a una scuola privata d’élite, il protagonista deve confrontarsi con un mondo fatto di apparenze, galateo e giudizi silenziosi, scatenando una serie di eventi esilaranti.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Free Bert

Il team creativo composto da Bert Kreischer, Jarrad Paul e Andy Mogel firma la sceneggiatura e la produzione esecutiva, garantendo che lo spirito irriverente del comico rimanga intatto. Netflix USA produce lo show, scegliendo come sfondo l’opulenta e soleggiata Beverly Hills. Qui, le ville perfette e i prati curati contrastano nettamente con la personalità straripante del protagonista. Al centro della scena troviamo Bert Kreischer, che interpreta una versione romanzata di se stesso, affiancato dalla talentuosa Arden Myrin nel ruolo della moglie paziente ma ferma, e dalle giovani promesse Ava Ryan e Lilou Lang.

Dove è stata girata?

La produzione ha svolto le riprese interamente negli Stati Uniti, sfruttando la luce naturale della California per accentuare i toni vividi della commedia.

Le location principali comprendono:

Los Angeles : le strade iconiche della città fanno da cornice ai viaggi caotici della famiglia.

: le strade iconiche della città fanno da cornice ai viaggi caotici della famiglia. Quartieri residenziali di Beverly Hills : ville reali e spazi esterni lussuosi rappresentano lo status sociale che Bert cerca goffamente di raggiungere.

: ville reali e spazi esterni lussuosi rappresentano lo status sociale che Bert cerca goffamente di raggiungere. Set scolastici: gli interni della prestigiosa accademia sono stati ricostruiti per sottolineare la rigidità dell’istituzione, con corridoi immacolati che Bert finisce inevitabilmente per “contaminare” con la sua presenza.

Trama della serie tv Free Bert

La storia ruota attorno a Bert, un uomo che ha fatto dell’impulsività e del disordine il suo marchio di fabbrica. La sua vita subisce uno scossone quando la moglie decide che le loro due figlie meritano un’istruzione migliore, iscrivendole a una delle scuole private più esclusive di Beverly Hills. Improvvisamente, la famiglia Kreischer abbandona la propria zona di comfort per entrare in un universo regolato da codici comportamentali rigidissimi, riunioni genitori-insegnanti formali e cene di beneficenza vegane.

Tuttavia, l’integrazione si rivela un disastro immediato. Bert causa involontariamente un “incidente sociale” imbarazzante durante il primo giorno di scuola, trasformando la sua famiglia nei paria dell’istituto. Per rimediare e dimostrare alle figlie di essere un buon padre, Bert decide di sopprimere la sua natura selvaggia. Inizia così una serie di tentativi fallimentari di comportarsi come un “genitore modello”: indossa abiti scomodi, cerca di moderare il linguaggio e partecipa attivamente alle attività scolastiche, ottenendo però risultati catastrofici. Di conseguenza, le figlie si trovano divise tra l’amore per il padre e la vergogna adolescenziale, mentre la moglie cerca di mediare tra le follie del marito e le aspettative della comunità.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, la tensione accumulata esplode durante il gran gala scolastico di fine anno. Bert, esausto per la recita continua, capisce che fingere di essere qualcun altro sta solo allontanando le persone che ama. Quando un imprevisto tecnico minaccia di rovinare la performance della figlia, Bert interviene a modo suo: improvvisando, rompendo il protocollo e portando il caos sul palco. Sorprendentemente, il gesto salva lo spettacolo e conquista il pubblico ingessato. La figlia comprende che l’autenticità del padre vale più dell’approvazione sociale, portando a una commovente riconciliazione familiare che apre le porte a una possibile stagione 2.

Cast completo della serie tv Free Bert

Di seguito l’elenco degli attori e i ruoli che interpretano in questa commedia familiare: