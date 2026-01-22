Gli appassionati di storie young adult e drammi sportivi trovano una nuova perla nel catalogo di Netflix a partire da giovedì 22 gennaio 2026. La piattaforma streaming lancia Finding Her Edge Passione sul ghiaccio, una serie romantica canadese che promette di sciogliere anche i cuori più freddi. Tratta dal celebre romanzo di Jennifer Iacopelli, la narrazione esplora un intenso triangolo amoroso che si consuma tanto sulle piste ghiacciate quanto nella vita quotidiana, offrendo uno sguardo autentico sul mondo iper-competitivo del pattinaggio artistico d’élite.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Finding Her Edge Passione sul ghiaccio

La produzione, frutto di una collaborazione tra Canada, Netflix e The Family Channel, punta a replicare il successo di serie simili come Spinning Out, ma con un tono più incentrato sulle dinamiche adolescenziali e sulla crescita personale. Gli sceneggiatori hanno adattato fedelmente le pagine del libro, mantenendo intatta la tensione emotiva che caratterizza la scrittura della Iacopelli. Al centro della scena troviamo un cast di giovani talenti: Madelyn Keys presta il volto alla determinata protagonista, affiancata da Harmon Walsh e Alexandra Beaton, quest’ultima già nota al pubblico per i suoi trascorsi in serie sulla danza.

Dove è stata girata?

La troupe ha lavorato interamente in Canada, sfruttando le eccellenti infrastrutture invernali del paese. Le riprese hanno coinvolto:

vere piste di pattinaggio professionali nell’area di Toronto, essenziali per garantire il realismo delle coreografie;

centri sportivi d’avanguardia dove i personaggi svolgono la preparazione atletica a secco;

location urbane e scolastiche che fanno da sfondo alle vicende private dei protagonisti.

L’ambientazione gioca un ruolo fondamentale: il freddo pungente delle arene contrasta vividamente con il calore delle passioni che esplodono tra i personaggi.

Trama della serie tv Finding Her Edge Passione sul ghiaccio

La storia segue le vicende di Adriana Russo (Madelyn Keys), una pattinatrice di straordinario talento la cui carriera sembrava finita prematuramente. Dopo un periodo di stop forzato, Adriana decide di rimettersi in gioco, puntando al sogno di una vita: i Campionati Mondiali. Tuttavia, per competere ai massimi livelli nella categoria di coppia, deve accettare un compromesso difficile. Il suo allenatore le affianca Brayden (Harmon Walsh), un atleta tecnicamente impeccabile ma dal carattere spigoloso.

La collaborazione professionale si complica immediatamente a causa della presenza di Freddie (Cale Ambrozic). Freddie non rappresenta solo il passato sportivo di Adriana, ma è anche il suo primo grande amore, colui che le ha spezzato il cuore. Mentre Adriana e Brayden trascorrono ore interminabili ad affinare la loro sintonia sul ghiaccio, tra loro nasce un legame inaspettato che va oltre la semplice fiducia atletica. Contemporaneamente, Freddie tenta di riconquistare la fiducia della ragazza, creando una tensione insostenibile. Adriana si trova così divisa: deve gestire la pressione mediatica, le aspettative soffocanti della famiglia e un cuore che batte per due ragazzi diversi, sapendo che un solo errore in pista potrebbe costarle tutto.

Spoiler finale

Negli episodi conclusivi, la narrazione raggiunge il culmine durante le selezioni per i Mondiali. La chimica tra Adriana e Brayden diventa innegabile durante l’esecuzione del loro programma libero, portando la coppia a un livello artistico mai raggiunto prima. Tuttavia, un confronto drammatico negli spogliatoi con Freddie costringe Adriana a fare i conti con i suoi sentimenti irrisolti. La protagonista comprende che per vincere l’oro deve prima vincere le sue paure. Il finale lascia il pubblico con il fiato sospeso: Adriana prende una decisione cruciale che ridefinisce le sue priorità, aprendo scenari inediti per una potenziale seconda stagione.

Cast completo della serie tv Finding Her Edge Passione sul ghiaccio

Di seguito l’elenco degli attori principali e i rispettivi ruoli nella serie: