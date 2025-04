Netflix propone la serie tv dal titolo Il Giardiniere. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Turchia. L’anno di realizzazione è il 2025 e la prima stagione della serie si compone di sei episodi in totale, ognuno della durata di 45 minuti circa.

Il Giardiniere film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Miguel Sáez Carral. Protagonisti principali sono Elmer e China Jurado interpretati rispettivamente da Álvaro Rico e Cecilia Suárez. Nel cast anche Catalina Sopelana nel ruolo di Violeta.

Le riprese si sono svolte in Spagna, in particolare a Pontevedra e zone limitrofe nel territorio della Galizia.

La produzione è della DLO Producciones in collaborazione con Netflix e El Colorado.

La serie tv è conosciuta a livello internazionale con il titolo The Gardener.

Il Giardiniere – trama della serie tv in onda su Netflix

Elmer è un giovane uomo segnato da un tragico incidente che lo ha privato della capacità di provare emozioni. Questa sua peculiarità viene sfruttata dalla madre, La China Jurado, che gestisce un apparente vivaio che in realtà nasconde una fiorente attività di omicidi su commissione. Elmer, emotivamente anestetizzato, si rivela il sicario perfetto: non prova rimorso, non esita e non sviluppa legami affettivi con le sue vittime.

La routine di Elmer subisce un drastico cambiamento quando riceve l’incarico di uccidere Violeta, una dolce e affascinante maestra d’asilo. Per la prima volta da quel fatidico incidente, Elmer prova qualcosa: si innamora di Violeta. Questo sentimento sconosciuto lo destabilizza profondamente, mettendolo di fronte a un dilemma morale insormontabile. Uccidere Violeta significherebbe distruggere la prima persona che è riuscita a risvegliare le sue emozioni, ma non farlo significherebbe disobbedire alla madre e mettere a rischio l’impero criminale che ha costruito con tanta cura.

Mentre Elmer lotta con i suoi nuovi sentimenti e cerca un modo per proteggere Violeta, La China non sospetta minimamente il cambiamento nel figlio. Determinata a portare a termine il “lavoro” e a mantenere intatta la sua attività illecita, farà di tutto per eliminare Violeta, considerandola una minaccia al suo potere e al controllo che esercita su Elmer.

Spoiler finale

La narrazione si sviluppa quindi su due piani: da un lato, l’evoluzione emotiva di Elmer, che impara ad amare e a confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni passate; dall’altro, la spietata determinazione di La China a sbarazzarsi di Violeta, innescando una spirale di tensione e pericolo. Il vivaio, luogo di apparente innocenza e bellezza, diventa lo sfondo di un intricato gioco di inganni, segreti e violenza.

La relazione nascente tra Elmer e Violeta è costantemente minacciata dall’ombra oscura del passato di lui e dalla manipolatrice presenza di sua madre. Elmer dovrà trovare il coraggio di ribellarsi al controllo materno e di affrontare le conseguenze delle sue scelte, nel tentativo di proteggere la donna che ama e di dare un nuovo significato alla sua esistenza. Riuscirà un assassino senza emozioni a redimersi attraverso l’amore, o il passato e l’influenza della madre lo trascineranno inesorabilmente verso un tragico destino?

Il Giardiniere: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Il Giardiniere e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori