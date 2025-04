Prime Video propone il film dal titolo G20. Si tratta di una pellicola di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America. L’anno di realizzazione è il 2025 e la durata è di un’ora e 48 minuti.

Regia e protagonisti del film G20

La regia è di Patricia Riggen. Protagonisti principali sono Danielle Sutton e Rutledge interpretati rispettivamente da Viola Davis e Antony Starr. Nel cast anche Marsai Martin, che dà il volto al personaggio di Serena Sutton.

Dove si sono svolte le riprese?

Il film è stato girato interamente in Africa, la location principale è Città del Capo ma ci sono anche zone limitrofe nel territorio del Sudafrica.

La produzione è della Amazon Studios in collaborazione con Big Indie Pictures e Amazon MGM Studios.

Il film è conosciuto a livello internazionale con il medesimo titolo.

Trama del film G20 in onda su Prime Video

Il film si svolge durante un cruciale vertice del G20 ospitato in un lussuoso e blindato hotel a Città del Capo, in Sudafrica, il Grand Diamont. La Presidente degli Stati Uniti, Danielle Sutton (Viola Davis), partecipa all’incontro con altri leader mondiali per discutere questioni di importanza globale. Tuttavia, la situazione precipita rapidamente quando un gruppo di terroristi altamente organizzati, guidati dall’enigmatico Rutledge (Antony Starr), un ex militare con un misterioso movente, prende d’assalto il vertice.

L’attacco è brutale e coordinato, cogliendo di sorpresa le forze di sicurezza e mettendo in grave pericolo la vita dei capi di stato. Nel caos che ne consegue, la Presidente Sutton diventa un obiettivo primario per i terroristi. Nonostante la situazione disperata, Danielle Sutton non è una leader qualsiasi. Con un passato militare e una notevole esperienza di governo, si dimostra una donna tenace e capace.

Dopo essere sfuggita alla cattura iniziale, la Presidente Sutton si ritrova isolata all’interno dell’hotel assediato. Consapevole che la sicurezza del suo paese e degli altri leader mondiali è nelle sue mani, decide di non arrendersi. Utilizzando la sua astuzia, la sua conoscenza tattica e le sue abilità di combattimento, Sutton intraprende una lotta disperata contro i terroristi.

Spoiler finale

Mentre il tempo stringe e le minacce si moltiplicano, Sutton deve superare in astuzia Rutledge e i suoi uomini, sventando i loro piani e proteggendo non solo se stessa e gli altri leader, ma anche la sua famiglia, inclusa sua figlia Serena Sutton (Marsai Martin) e il First Gentleman Derek Sutton (Anthony Anderson), che si trovano anch’essi in pericolo.

La narrazione si sviluppa attraverso intense sequenze d’azione, momenti di suspense e strategiche contromosse. La Presidente Sutton dovrà fare affidamento sul suo ingegno e sulla sua determinazione per smascherare le motivazioni dei terroristi e porre fine al loro attacco prima che sia troppo tardi. Lungo il percorso, riceve un aiuto inaspettato dall’Agente Manny Ruiz (Ramón Rodríguez) e da Elena Romano (Sabrina Impacciatore), che potrebbero rivelarsi alleati cruciali nella sua missione di sopravvivenza e salvezza globale.

G20: il cast completo

Di seguito il cast del film G20 e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori