Mercoledì 30 aprile, su Rai 2, sono proposti gli episodi L’eco del male ed Un’altra vita di Mare Fuori 5. La serie tv, appartenente al genere drammatico, prende il via alle ore 21:20.

Mare Fuori 5 L’eco del male, regista e dove è girata

Quelli odierni sono il nono ed il decimo appuntamento della quinta stagione. La fiction è realizzata da Picomedia e Rai Fiction. Colui che è presento dietro la macchina da presa degli episodi è Ludovico Di Martino.

La sceneggiatura, invece, è scritta da Maurizio Careddu, Angelo Petrella, Luca Monesi, Sara Cavosi ed Elena Tramonti. Le riprese si sono svolte a Napoli, che accoglie i set del titolo sin dal suo debutto.

Il titolo torna in programmazione tv dopo una settimana di pausa. Sette giorni fa, infatti, il titolo non è andato in onda a causa dei cambi di palinsesti dovuti agli speciali per la morte di Papa Francesco.

Mare Fuori 5 L’eco del male, la trama

Rosa, nel corso de L’eco del male, è sconvolta per quello che è successo e lo stesso sentimento è prorompente in Massimo, che si attiva sin da subito per cercare spiegazioni.

I nordici, intanto, escogitano un piano e Carmela è pervasa dal desiderio di riuscire a vendicarsi. Beppe, invece, aiuta Dobermann e Cucciolo, dopo aver riscosso dopo aver riscosso il premio per il suo lavoro nel clan, riceve un ordine da Carmela. Il ragazzo deve fare i conti con le sue scelte, ma in IPM accade una cosa inaspettata.

Un’altra vita, la trama

La serata con Mare Fuori 5 prosegue con l’appuntamento dal titolo Un’altra vita. In esso, Cucciolo prende una decisione molto importante. Carmela, a sua volta, è determinata a perseguire i suoi obiettivi e Donna Wanda, a sua volta, continua a comandare il clan del carcere.

Massimo, nel frattempo, cerca di parlare con la protagonista Rosa. Cardio si rassegna, ma trova l’aiuto sia da parte di Pino che da Alina. Infine, una persona vicina a Sofia supera un limite senza essere fermata.

Mare Fuori 5 L’eco del male, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Mare Fuori 5, che procede con nuovi appuntamenti mercoledì 30 aprile, su Rai 2.