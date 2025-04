Mercoledì 30 aprile, Real Time manda in onda la terza puntata di Matrimonio a prima vista 2025. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa.

Matrimonio a prima vista 2025 terza puntata, cosa è successo la stessa settimana

Al centro di Matrimonio a prima vista Italia 2025 vi è il solito trio di esperti. Essi sono chiamati a supportare i single per tutta la durata dell’avventura. In tale ruolo c’è, in primis, la psicoterapeuta Nada Loffredi. Quest’ultima è affiancata dal life coach Andrea Favaretto e dal sociologo Mario Abis.

Sei i single che sono stati scelti dallo show per effettuare dei matrimoni al buio, ovvero delle nozze con partner conosciuti solamente una volta giunti all’altare. In seguito, i novelli sposi affrontano il viaggio di nozze e la convivenza. Al termine, devono decidere se confermare l’unione o se divorziare.

Sette giorni fa, durante il secondo appuntamento, Sara con Nicola e Giorgio con Adele hanno proseguito, fra alti e bassi, il loro viaggio di nozze, ambientato rispettivamente in Sardegna e a Dubai. Intanto, Alessandro e Francesca si sono conosciuti e sposati ed hanno preparato le valigie per recarsi nelle Azzorre.

Giorgio ed Adele ancora in crisi

Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista 2025, tra Giorgio ed Adele è ancora forte la tensione. I due, per cercare di stemperare la tensione, decidono di fare una gita in un grande mercato della città. Al termine della giornata, affrontano una traversata a bordo di una imbarcazione al tramonto. Questa attività ha gli esiti sperati: marito e moglie, finalmente, sembrano iniziare a conoscersi ed apprezzarsi di più.

Nelle Azzorre, invece, Alessandro decide di coinvolgere Francesca in un giro in canoa. Durante l’avventura, i due hanno dialogato molto, anche se non in modo molto proficuo, almeno dal punto di vista della coniuge, che invece ha difficoltà ad aprirsi e confidarsi con l’uomo.

Matrimonio a prima vista 2025 terza puntata, Nicola e Sara iniziano la convivenza

Infine, in Sardegna, nella terza puntata del programma giunge al termine il viaggio di nozze fra Nicola e Sara. Dopo una cena romantica a base di cena e ricca di confidenze molto personali, marito e moglie tornano in Italia per la seconda fase dell’esperimento. Nicola e Sara, infatti, iniziano la convivenza. Lui, in particolare, lascia casa sua e si trasferisce dalla compagna. Sara, seppur felice per questo suo cambiamento di vita, è un po’ preoccupata a causa degli spazi ridotti presenti nella sua abitazione. Lui, però, la rassicura ed afferma: “La cosa importante è stare con te“.