La serie tv Ombre nell’acqua, creata da Tony Ayres, è un thriller psicologico del 2025, basato sul romanzo The Survivors di Jane Harper. La serie, composta da sei episodi, è disponibile su Netflix dal 6 giugno 2025 e ha una durata media di 50 minuti per episodio.

I protagonisti della serie tv sono Kieran Elliott, interpretato da Charlie Vickers, e Mia, interpretata da Yerin Ha. Accanto a loro, un cast di talento che include Shannon Berry, Jessica De Gouw, Thom Green, George Mason, Miriama Smith, Julian Weeks, Johnny Carr, Damien Garvey, Don Hany, Martin Sacks, Robyn Malcolm e Catherine McClements.

Regia e produzione della serie tv Ombre nell’acqua

La serie tv è diretta da Tony Ayres, con la sceneggiatura scritta da Tony Ayres e altri autori.

La produzione è curata da Netflix Australia, con la distribuzione affidata a Netflix.

Dove è stata girata?

Le riprese di Ombre nell’acqua si sono svolte principalmente in Australia, sfruttando ambientazioni costiere per enfatizzare il tono misterioso e drammatico della serie.

Evelyn Bay, Tasmania : la cittadina fittizia dove si svolge la storia è ispirata a località reali della Tasmania, con paesaggi marini e scogliere battute dal vento.

: la cittadina fittizia dove si svolge la storia è ispirata a località reali della Tasmania, con paesaggi marini e scogliere battute dal vento. Driftport, Australia : alcune scene sono state girate in questa cittadina costiera, caratterizzata da spiagge selvagge e un’atmosfera inquietante.

: alcune scene sono state girate in questa cittadina costiera, caratterizzata da spiagge selvagge e un’atmosfera inquietante. Set ricostruiti in studio: impiegati per le sequenze interne delle abitazioni e degli uffici investigativi.

Trama della serie tv Ombre nell’acqua

Kieran Elliott è costretto a confrontarsi con i demoni del suo passato quando, dopo quindici anni, torna nella sua città natale, la sonnolenta Evelyn Bay, in Tasmania. Il suo ritorno è innescato non da una scelta, ma dalla tragica e prematura scomparsa di suo fratello, un evento che lo costringe a riesaminare le cicatrici lasciate dalla tempesta che, quindici anni prima, inghiottì tre giovani vite innocenti. Tra le vittime di quella fatale notte, c’era anche la fidanzata di Kieran, un dolore che ha modellato la sua assenza dalla comunità e il suo tormento interiore.

La scoperta del corpo di una giovane donna sulla spiaggia di Evelyn Bay riapre vecchie ferite, riportando a galla segreti inconfessabili e tensioni mai sopite che minacciano di lacerare ulteriormente il fragile tessuto della comunità. La quiete apparente di Evelyn Bay viene infranta da un’ombra inquietante, mentre le indagini sull’omicidio rivelano inquietanti connessioni con le sparizioni del passato. L’eco di quelle tragedie passate risuona forte nel presente, suggerendo che qualcosa di oscuro e irrisolto sia rimasto sepolto sotto la superficie della tranquilla cittadina.

Spoiler finale

Ad affiancare Kieran in questa discesa negli abissi della memoria e della verità c’è Soo-Min Park, una brillante e perspicace criminologa, arrivata in città con il compito di dare un nuovo impulso alle indagini. La sua lucidità e il suo approccio analitico si scontrano e si completano con il coinvolgimento emotivo di Kieran. Nel frattempo, la sindaca Margot Redley lotta disperatamente per preservare il precario equilibrio della comunità, cercando di contenere il panico crescente e le accuse reciproche che minacciano di distruggere ogni legame. Evelyn Bay si trova di fronte alla sua ora più buia, costretta a confrontarsi con la sua storia e con la verità, per quanto dolorosa essa possa essere.

Ombre nell’acqua – Cast completo

Ecco il cast principale della serie tv Ombre nell’acqua con i rispettivi personaggi: