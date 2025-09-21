Parte domenica 21 settembre, con gli episodi Giù nell’abisso e Risalire, la fiction Balene Amiche per sempre. La produzione è trasmessa su Rai 1, dalle 21:20 circa.

Balene Amiche per sempre Giù nell’abisso, regista e dove è girata

Balene Amiche per sempre è realizzato da Rai Fiction e Fast Film, con il supporto del Mic-Direzione generale Cinema e Audiovisivo e con il contributo di Regione Marche-PR FESR 2021-2027, Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission.

La trama, tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, è scritta da Fabrizia Midula, Barbara Cappi, Grazia Giardiello e Giorgio Nerone. La regia è di Alessandro Casale.

La serie tv è composta da otto episodi. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time della domenica. Le riprese si sono svolte ad Ancona.

Balene Amiche per sempre Giù nell’abisso, la trama

Durante l’appuntamento Giù nell’abisso di Balene Amiche per sempre, le amiche di vecchia data Evelina e Milla, insegnante d’arte e casalinga borghese, si incontrano dopo dieci anni al funerale della loro amica Adriana, morta in un incidente acquatico.

Fra le protagoniste si è creata grande distanza col passare del tempo, a causa di incomprensioni irrisolte. Nonostante ciò, decidono comunque di aiutare il vedovo Fosco nella vendita della casa che lui e Adriana possedevano al Conero.

Al tempo stesso, si ritrovano dopo tanto tempo anche i figli delle due amiche, Flaminia ed Emanuele. La prima è direttrice commerciale nel pastificio di famiglia, alle prese con i pregiudizi degli altri a causa della vita sentimentale instabile. Lui, invece, cresce da sola la sua bambina, in quanto la mamma è fuori per lavoro.

Risalire, la trama

Nell’episodio Risalire di Balene Amiche per sempre, due eventi minano gli equilibri. Milla scopre che il marito la sta tradendo con Lucia, impiegata della banca che segue i conti del pastificio. Inoltre, le protagoniste iniziano a sospettare che la morte di Adriana non sia stata un incidente. Evelina e Milla iniziano una personale indagine per scoprire la verità. Milla, inoltre, rivendica il ruolo di presidente del pastificio.

Balene Amiche per sempre Giù nell’abisso, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati da Balene Amiche per sempre.