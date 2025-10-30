Amsterdam Empire è una serie drammatica olandese intensa e avvincente, disponibile in esclusiva su Netflix. La serie è stata creata dal team di successo composto da Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen e Piet Matthys. Composta da 7 episodi, la serie si addentra senza filtri nel lato oscuro e complesso dell’industria dei coffee shop di Amsterdam, esplorando un mondo dove il glamour si scontra con corruzione e vendetta.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Amsterdam Empire

La regia, serrata e cinematografica, è firmata da Jonas Govaerts e Max Porcelijn, i quali offrono una prospettiva visiva cruda e affascinante sulla capitale olandese.

La produzione è curata da Netflix Netherlands, in una partnership strategica con Dutch FilmWorks e Lunanime.

La serie è interamente ambientata nei Paesi Bassi, in particolare nella città di Amsterdam, e rappresenta una delle produzioni europee più ambiziose e attese del 2025.

I protagonisti principali che guidano questa discesa nel potere e nell’inganno sono:

Famke Janssen , nel ruolo di Betty Jonkers, l’ex popstar in cerca di vendetta.

, nel ruolo di Betty Jonkers, l’ex popstar in cerca di vendetta. Jacob Derwig , che interpreta Jack van Doorn, il magnate senza scrupoli.

, che interpreta Jack van Doorn, il magnate senza scrupoli. Elise Schaap, la quale dà vita a Marjolein Hofman, personaggio chiave nelle dinamiche di potere.

Dove è stata girata?

La serie è stata girata interamente nei Paesi Bassi, catturando l’autentica atmosfera della sua capitale. Le location principali sono concentrate ad Amsterdam, spaziando dai quartieri più alla moda come De Pijp e Jordaan fino alla vibrante area di Oud-West.

Inoltre, alcune riprese si sono svolte nelle città di Rotterdam e Haarlem, mentre gli interni complessi sono stati realizzati negli studi di Hilversum. L’atmosfera urbana, notturna e talvolta cupa della capitale olandese è un elemento centrale e distintivo dell’estetica e della narrazione della serie.

Trama della serie tv Amsterdam Empire

Al centro del racconto troviamo Jack van Doorn, un astuto e potente magnate dei coffee shop, fondatore dell’impero denominato “Jackal”. Egli esercita un dominio incontrastato sul fiorente mercato della cannabis legale ad Amsterdam. La sua vita, un misto di lusso ostentato e controllo assoluto, inizia a crollare quando la sua relazione extraconiugale con una giornalista viene scoperta e poi resa pubblica, compromettendo la sua immagine.

Sua moglie, Betty Jonkers (Famke Janssen), un’ex popstar che ha visto la sua carriera svanire nell’ombra del marito, decide che è il momento della vendetta. Betty, grazie alla sua posizione, conosce ogni segreto e ogni zona d’ombra dell’impero costruito da Jack. Mossa da un desiderio bruciante, inizia metodicamente a smantellarlo pezzo dopo pezzo. Per raggiungere il suo scopo, Betty non esita ad allearsi con i vecchi nemici di Jack, sfruttando con intelligenza le complesse falle legali e burocratiche del sistema olandese.

La serie alterna con maestria scene di sfarzo eccessivo a momenti di degrado morale, esplorando un mondo sotterraneo fatto di scandali politici, corruzione sistematica e brutali giochi di potere che coinvolgono anche la figlia Katja (Jade Olieberg) e il figlio Daan (Yannick van de Velde), i quali si trovano divisi tra i genitori. Questo percorso di vendetta si rivela una lotta non solo contro il marito, ma anche per la riaffermazione della propria identità e del proprio valore.

Spoiler finale

Nel drammatico finale di stagione, Betty conclude la sua opera: riesce a far arrestare Jack, incastrandolo con prove inconfutabili legate al riciclaggio di denaro sporco e alla corruzione politica su vasta scala. Tuttavia, l’implacabile prezzo della sua vendetta si rivela altissimo: Betty perde l’affetto e la fiducia del figlio Daan, che si allontana da lei, e si ritrova sola al vertice di un impero indebolito. L’ultima scena offre un barlume di speranza e un suggerimento sul futuro: la donna, ora padrona del suo destino, apre un nuovo coffee shop che chiama “Cecilia”, un chiaro omaggio alla sua carriera musicale passata. Questo gesto enigmatico lascia intendere che l’impero di Amsterdam potrebbe non essere caduto definitivamente, ma è destinato a risorgere… sotto una nuova gestione e un altro nome, interamente controllato da lei.

Cast completo della serie tv Amsterdam Empire

Il cast riunisce volti noti del cinema olandese e internazionale, offrendo interpretazioni intense e sfumate che arricchiscono la complessità dei personaggi.