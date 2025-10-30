Giunge al termine oggi, giovedì 30 ottobre, il ciclo di puntate di Sinceramente Persia One Milf Show. Lo spettacolo comico realizzato da Valentina Persia è in onda, su NOVE, dalle ore 21:20 circa.

Sinceramente Persia One Milf Show 30 ottobre, focus sul tradimento

Al centro di Sinceramente Persia One Milf Show ci sono le relazioni umane, soprattutto quelle legate al campo sentimentale. In particolare, la conduttrice propone un focus sui tradimenti. Tale tema è il filo rosso dell’intero monologo, oltre che delle rubriche.

Nella puntata, realizzata dalla società del Gruppo Rainbow per Warner Bros. Discovery, torna lo spazio dedicato a La pancetta del paese. In esso, Persia gira per il paese ed incontra le persone comuni, alle quali domanda una opinione sia sulle applicazioni di incontro che sui tradimenti. Inoltre, ci si interroga sul rapporto da mantenere con gli ex.

Tornano Omar Fantini ed Alessio Viola

Al centro di Sinceramente Persia, la conduttrice può contare, al suo fianco, sul sostegno dei due co-conduttori che hanno partecipato a tutte e quattro le puntate fino ad ora proposte. Si tratta della coppia composta dal comico Omar Fantini e dal giornalista Alessio Viola, volto dell’informazione di Sky.

In Sinceramente Persia, le rubriche e i monologhi realizzati dalla comica si alternano a gag ed interviste effettuate a personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano. In primis, Valentina Persia dialoga delle dinamiche tipiche delle coppie di innamorati in compagnia di Marta Zoboli e Gianluca De Angelis. Si tratta di un duo comico con una lunga carriera alle spalle, spesso protagonisti su NOVE nello show comico Only Fun Comico Show.

Sinceramente Persia One Milf Show 30 ottobre, intervista ad Alba Parietti

Nel corso di Sinceramente Persia One Milf Show di giovedì 30 ottobre, poi, è dato spazio a Stefano Bettarini. L’ex calciatore, che in carriera ha indossato maglie importanti come quelle del Bologna, della Fiorentina e del Cagliari, ha un faccia a faccia con Persia. In seguito, si sottopone ad un gioco per mostrare come, a suo giudizio, si dovrebbe comportare un perfetto amante.

Infine, nella puntata odierna, Persia accoglie Alba Parietti, conduttrice ed opinionista. Anche quest’ultima si cimenta in una intervista con la padrona di casa, durante la quale parla, senza filtri, della sua vita sentimentale. Poi affronta uno sketch: partecipare al cosiddetto gioco degli ex, nel quale mostra come si comporterebbe, in varie situazioni, con un proprio ex fidanzato. Un ruolo, questo, interpretato per l’occasione da Fantini.