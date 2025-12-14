Città delle ombre (titolo originale: Manual para no morir en Barcelona, adattato da El verdugo de Gaudí) è una serie tv thriller di produzione spagnola, disponibile per la visione sulla piattaforma Netflix. La serie è composta da 6 episodi e trae ispirazione dal romanzo El verdugo de Gaudí dello scrittore catalano Aro Sáinz de la Maza. Ambientata interamente a Barcellona, la storia segue le indagini dell’ispettore Milo Malart, il quale viene richiamato in servizio attivo dopo il macabro ritrovamento di un cadavere carbonizzato all’interno di un iconico edificio progettato dal maestro Gaudí. La serie esplora il lato oscuro della città catalana.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Città delle ombre

La direzione della miniserie è affidata a Jorge Torregrossa, che ha saputo conferire un tono cupo e realistico alla narrazione. La sceneggiatura è stata scritta da Carlos López e Clara Esparrach.

Prodotta da Netflix España, la serie utilizza la città di Barcellona come un vero e proprio personaggio, alternando riprese di luoghi iconici a scene ambientate nei quartieri popolari, che rivelano le crepe sociali.

I protagonisti principali che guidano l’indagine sono Isak Férriz nel ruolo dell’ispettore Milo Malart e Verónica Echegui in quello della subispettrice Rebeca Garrido.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte interamente in Spagna, con la maggior parte delle scene ambientate a Barcellona. Sono state utilizzate location reali e di grande impatto visivo:

Casa Milà – La Pedrera , come luogo del primo omicidio.

, come luogo del primo omicidio. Palazzo Güell , che ospita altre scene chiave.

, che ospita altre scene chiave. I Quartieri storici della città, che offrono l’atmosfera claustrofobica del thriller.

Questi luoghi, progettati dal celebre architetto Gaudí, risultano centrali nella trama, poiché gli omicidi sono compiuti proprio all’interno di tali edifici, conferendo un simbolismo particolare al caso.

Trama della serie tv Città delle ombre

La storia si apre con il macabro ritrovamento di un cadavere carbonizzato, che pende appeso al balcone di Casa Milà – La Pedrera, uno dei simboli architettonici di Barcellona. Di conseguenza, l’ispettore Milo Malart, un uomo dal passato difficile e attualmente sospeso dal servizio, viene richiamato d’urgenza per condurre le indagini. Intanto, lavorando in coppia con la subispettrice Rebeca Garrido, Malart scopre rapidamente che il caso non è isolato.

Nonostante ciò, si rende conto che l’omicidio risulta collegato a una serie di delitti che stanno colpendo diverse figure pubbliche e di potere della città. Perciò, la trama intreccia in modo complesso i filoni della speculazione edilizia, della corruzione politica e di vecchie vendette personali. Poi, il team di investigazione scava sempre più a fondo nei segreti della città. Quindi, la serie mostra una Barcellona inedita, cupa e piena di crepe sociali ed economiche, come sottolineato anche da gran parte della critica. Eppure, il mistero dietro l’assassino è legato al cuore della città. Alla fine, la risoluzione del caso porta a galla una verità amara e inaspettata. La serie offre un ritratto drammatico e teso della giustizia in una metropoli complessa.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della miniserie, Malart e Garrido scoprono finalmente che gli omicidi sono l’esecuzione di un piano di vendetta meticolosamente organizzato contro un gruppo di imprenditori e politici corrotti, tutti coinvolti in un grande progetto di speculazione edilizia. Il colpevole, la cui azione è motivata da un trauma personale del passato, sceglie intenzionalmente gli edifici progettati da Gaudí come teatro dei delitti, usandoli come simbolo della città tradita e ferita. La chiusura, pur fornendo una conclusione narrativa coerente con il romanzo, lascia aperta la possibilità di un seguito per l’ispettore Malart.

Cast completo della serie tv Città delle ombre

Il cast riunisce attori spagnoli di grande esperienza e capacità, le cui interpretazioni intense e drammatiche sostengono l’atmosfera cupa del thriller. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: