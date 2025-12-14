Il Festival di Sanremo 2026 entra nel vivo: finalmente, è arrivato il giorno atteso da tutti gli appassionati, questa sera l’annuncio dei titoli delle 30 canzoni dei BIG in gara. Infatti, riprendendo la formula consolidata nelle ultime edizioni, gli artisti sono saliti sul palco per svelare in diretta i brani che porteranno all’Ariston.
Dunque, la cerimonia dei titoli è avvenuta durante la serata evento “Sarà Sanremo“, trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle 21:30. Alla conduzione, pertanto, ritroviamo Carlo Conti, affiancato da Gianluca Gazzoli, il quale ha accompagnato i giovani talenti nel percorso di Sanremo Giovani, articolato in cinque puntate in onda su Rai 2 a partire dall’11 novembre.
Sanremo 2026: tutti i titoli della 30 canzoni dei BIG in gara
Pertanto, la serata di “Sarà Sanremo” ha avuto inizio con un momento celebrativo: è stato infatti Settembre che torna, il vincitore della scorsa edizione di Sanremo Giovani, ad aprire le danze. Quindi, invitato sul palco da Carlo Conti, l’artista ha eseguito il brano con il quale si era aggiudicato la vittoria, dando ufficialmente il via all’attesissimo annuncio dei 30 Big.
Il primo a salire sul palco e a svelare il proprio titolo è stato un grande nome della musica italiana: Raf. Giunto alla sua quinta partecipazione al Festival, l’ultima delle quali risale al 2015 — e quindi sempre sotto la conduzione di Carlo Conti — Raf ha presentato il suo nuovo brano.
Perciò, il titolo della canzone è “Ora e per sempre”. Si tratta, quindi, di una intensa storia d’amore tra due persone che, pur essendosi innamorate e conosciute negli anni Ottanta, si ritrovano ora a dover affrontare e a combattere con le sfide e i ritmi incalzanti del mondo contemporaneo.
Arriva poi Tredici Pietro, noto rapper e figlio d’arte del grande Gianni Morandi. L’artista ha annunciato il titolo del suo brano in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2026. Di conseguenza, la canzone che porterà sul palco dell’Ariston è intitolata “Uomo che cade”. Si attende ora di scoprire i dettagli e il genere di questo pezzo.
Continuando la carrellata di annunci, il pubblico ha accolto con entusiasmo Tommaso Paradiso. L’ex frontman dei Thegiornalisti ha finalmente svelato il titolo del brano che presenterà all’Ariston. La canzone si intitola “I romantici”, un titolo che promette di esplorare le sonorità e le tematiche emotive che hanno da sempre caratterizzato il suo stile pop e malinconico.
Successivamente, una vera e propria icona della musica italiana: Patty Pravo. Per la ragazza del Piper si tratta dell’undicesima partecipazione al Festival, un percorso storico iniziato nel lontano 1970, quando calcò l’Ariston in coppia con Little Tony.
Dunque, con la sua eleganza inconfondibile, Patty Pravo ha rivelato il titolo della sua proposta per Sanremo 2026: “Opera”. La cantante ha inoltre dichiarato che il brano ha un’origine quasi mistica, in quanto sarebbe nato proprio da un suo sogno, confermando l’aura di mistero e fascino che da sempre circonda la sua arte.
Fulminacci, artista che vanta già riconoscimenti importanti come la Targa Tenco e una precedente partecipazione al Festival nel 2021. La canzone si intitola “Stupida sfortuna”, un titolo che, sembra richiamare perfettamente quel suo stile agrodolce e disincantato.
Ed ecco il turno di Luchè. Il rapper napoletano, per la sua prima volta in gara al Festival di Sanremo, ha svelato il titolo del suo pezzo. La canzone si intitola “Labirinto”. L’attesa è alta per scoprire come questo esponente di spicco della scena urban saprà interpretare il palco dell’Ariston.
Ha fatto il suo ingresso Arisa. La cantante si è presentata sul palco con una mise audace, che richiamava una sottoveste, attirando l’attenzione del pubblico. Arisa ha quindi presentato il titolo del suo brano per Sanremo 2026: “Magica favola”.
Sarà Sanremo – la prima sfida Angelica Bove contro Welo
Ad aprire le esibizioni è stata Angelica Bove, che ha presentato in gara il brano “Mattone”. A seguire, Welo è salito sul palco con la canzone “Emigrato”. Al termine della sfida, la vittoria è andata ad Angelica Bove.
Enrico Nigiotti ha svelato il titolo del suo brano in gara: “Ogni volta che non so volare”.
Quindi, è stato il momento di un duo inedito. LDA e Aka7seven, entrambi provenienti dai talent show, hanno annunciato la loro collaborazione. Il brano che portano insieme sul palco è intitolato “Poesie clandestine”.
A seguire, ha calcato il palco una delle voci più raffinate del panorama italiano: Malika Ayane. Con la sua inconfondibile eleganza, l’artista ha svelato il titolo della canzone che presenterà al Festival di Sanremo 2026. Il brano si intitola “Animali notturni”. Si preannuncia un pezzo dalle atmosfere sofisticate e dalle sonorità ricercate, coerente con il suo stile.
Continuando la serie di annunci, è stata la volta di Mara Sattei. La cantante è giunta alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo. Mara Sattei ha rivelato il titolo del suo nuovo brano in gara: “Le cose che non sai di me”. Il pubblico si aspetta una conferma del suo stile intimo e melodico.
A seguire, il palco ha ospitato un talento emergente della scena urban: Sayf. Il rapper, che ha origini italo-tunisine ed è cresciuto in Liguria, è al suo debutto tra i Big.
Quindi, Sayf ha rivelato il titolo della sua prima canzone in gara al Festival di Sanremo 2026: “Tu mi piaci… tanto”. Il brano, con un titolo diretto e accattivante, promette di portare freschezza e le sonorità distintive del rap genovese sul palco dell’Ariston.
È stata poi la volta di J-Ax, un altro grande nome del rap italiano. Sebbene abbia calcato l’Ariston con gli Articolo 31 nel 2023, questa per lui rappresenta la prima volta in assoluto come artista solista nella categoria Big.
J-Ax ha presentato il titolo della sua canzone: “Italia Starter Pack”. L’artista promette un brano dissacrante e ironico, il cui titolo suggerisce una pungente riflessione sulla cultura e sui cliché italiani.
Seconda sfida Sarà Sanremo – Niccolò Filippucci contro Selsam