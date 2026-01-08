La serie tv thriller La sua verità (titolo originale His & Hers) arricchisce il catalogo di Netflix con una storia ad alta tensione psicologica. Tratta dal romanzo bestseller internazionale di Alice Feeney, la produzione porta sullo schermo un’indagine complessa che scava nei lati oscuri delle relazioni umane. La narrazione esplora il conflitto corrosivo tra una giornalista ambiziosa e un detective tormentato – un tempo marito e moglie – che si ritrovano a indagare sul medesimo omicidio, nutrendo il sospetto che l’altro possa essere coinvolto nel crimine.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv La sua verità

La direzione degli episodi porta la firma di William Oldroyd e Anja Marquardt, i quali imprimono alla storia un ritmo serrato e inquietante. La sceneggiatura, curata da Bill Dubuque, adatta il materiale letterario mantenendo la struttura a doppia prospettiva.

Netflix USA ha prodotto la miniserie, scegliendo di ambientare le vicende tra la metropoli di Atlanta e la piccola cittadina di Dahlonega, luoghi che svolgono un ruolo centrale nell’evoluzione della trama.

Il cast vanta attori di grande carisma: Tessa Thompson interpreta la protagonista femminile, affiancata da Jon Bernthal e Pablo Schreiber.

Dove è stata girata?

La troupe ha effettuato le riprese interamente negli Stati Uniti, concentrandosi principalmente nelle aree di Atlanta e Dahlonega. Gli esterni mostrano quartieri residenziali apparentemente tranquilli, boschi opprimenti e zone rurali della Georgia che accentuano il senso di isolamento, mentre gli scenografi hanno ricostruito gli interni in studi locali per curare ogni dettaglio delle abitazioni e della stazione di polizia.

Trama della serie tv La sua verità

Al centro della vicenda troviamo Anna Andrews (Tessa Thompson), una giornalista televisiva che vive un momento di profonda crisi personale e professionale ad Atlanta. Relegata a ruoli marginali e desiderosa di riscatto, Anna coglie un’occasione drammatica: la polizia rinviene il corpo di una donna nella cittadina di Dahlonega, il luogo dove la reporter è cresciuta. Anna decide quindi di tornare alle sue origini per seguire il caso in prima persona, sperando in uno scoop che rilanci la sua carriera.

Tuttavia, l’indagine presenta una complicazione emotiva non indifferente. A guidare le ricerche sull’omicidio c’è il detective Jack Harper (Jon Bernthal), un uomo dal passato complicato che conosce Anna fin troppo bene: è infatti il suo ex marito.

L’incontro tra i due riaccende vecchie ferite e crea nuove tensioni. Entrambi appaiono inaffidabili agli occhi dello spettatore; sia Anna che Jack nascondono dettagli cruciali e si convincono reciprocamente che l’altro celi oscuri segreti legati alla vittima.

Nel frattempo, la comunità locale si sgretola sotto il peso di bugie, pettegolezzi e versioni contrastanti della realtà, rendendo quasi impossibile distinguere i fatti dalle manipolazioni.

Spoiler finale

Negli episodi conclusivi, Anna e Jack riescono a far emergere la realtà dei fatti. Scoprono che l’omicidio non rappresenta un atto isolato, bensì il culmine di un intreccio di vendette e traumi familiari che hanno radici profonde nella comunità di Dahlonega.

La verità completa affiora solo unendo le due prospettive opposte dei protagonisti, dimostrando che nessuno è davvero innocente.

La serie termina con una conclusione coerente con lo spirito del romanzo: ambigua, psicologica e aperta a interpretazioni, lasciando allo spettatore il compito di giudicare le azioni morali dei personaggi.

Cast completo della serie tv La sua verità

Il cast riunisce interpreti, chiamati a dare vita a ruoli intensi e psicologicamente sfaccettati.

Ecco tutti i protagonisti principali: