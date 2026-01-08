Giovedì 8 gennaio, Rai 1 propone la puntata Un angelo caduto dal cielo di Don Matteo 15. Il titolo è proposto dalle ore 21:30 circa.

Don Matteo 15 Un angelo caduto dal cielo, regista e dove è girata

Realizzata dalla Rai Fiction e Lux Vide, la storica fiction di Rai 1 giunge alla quindicesima stagione. Essa è composta da un totale di dieci puntate dalla durata di circa due ore, proposte per altrettante settimane nel prime time del giovedì. Inoltre, è possibile seguirle anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Per la settima stagione consecutiva, la location che fa da sfondo alla serie è la città di Spoleto. A differenza del passato, la regia degli appuntamenti è affidata ad un gruppo di professionisti, composto da Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

Al centro della trama, ancora una volta, c’è il personaggio di Don Massimo, che ha il volto di Raoul Bova.

Don Matteo 15 Un angelo caduto dal cielo, la trama

Nel corso del debutto di Don Matteo 15, il protagonista, all’interno di una chiesetta di campagna, trova una giovane ragazza in stato di incoscienza. Quest’ultima si chiama Maria, ha 16 anni, è ferita e, soprattutto, aspetta un bambino.

Don Massimo avvisa subito i soccorsi e Maria è trasportata in ospedale. Qui, poco tempo dopo, si risveglia, ma non ricorda nulla né di ciò che le è accaduto né del suo passato. Le forze dell’ordine si mettono a lavoro per scoprire la vera identità della giovane e, soprattutto, per capire chi le ha fatto del male.

Il maresciallo Cecchini rischia la pensione

In Don Matteo 15 delle novità interessano la caserma dei carabinieri. A causa di una dimenticanza del Capitano Diego Martini, infatti, il Maresciallo Nino Cecchini rischia di andare in pensione. In città, a tal proposito, è già arrivata la sua sostituta, ovvero la giovane Marescialla Giulia Provvedi. Infine, il già citato Martini si gode la relazione d’amore, che sembra andare a gonfie vele, con Giulia, la sorella di Don Massimo.

Don Matteo 15 Un angelo caduto dal cielo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Don Matteo 15.