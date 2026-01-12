Si intitolano A ognuno il suo lavoro ed Il patto i primi due episodi de La Preside. La fiction, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, è proposta su Rai 1 dalle 21:20 circa.

La Preside A ognuno il suo lavoro, regista e dove è girata

Realizzata dalla Bibi Film TV e Zocotoco, in collaborazione con Rai Fiction e Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, la produzione è ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo nella lotta per il riscatto educativo e sociale.

La sceneggiatura della serie è curata da Cristiana Farina, Maurizio Careddu ed Attilio Caselli. La prima stagione è composta da otto episodi, dalla durata di cinquanta minuti ciascuna. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì.

Le riprese si sono svolte a Napoli.

La Preside A ognuno il suo lavoro, la trama

Durante A ognuno il suo lavoro de La Preside, il pubblico ha modo di iniziare a conoscere il personaggio, decisamente atipico, di Eugenia Liguori, che ha il volto di Luisa Ranieri. La protagonista, infatti, diventa la dirigente dell’Istituto Morano a Caivano, scuola in stato di degrado e abbandono.

Il suo impatto con la nuova realtà è decisamente complesso. Liguori, infatti, deve fare i conti subito con l’ostilità locale e l’assenteismo del personale. Eugenia, tuttavia, non indietreggia: con l’aiuto del maresciallo Corsi, inizia una battaglia coraggiosa per restituire dignità all’istituto e un futuro possibile ai suoi giovani studenti.

Il patto, la trama

La prima serata con La Preside prosegue con l’appuntamento Il patto. In esso, Eugenia intensifica il controllo sul corpo docente, che porta avanti un inesorabile assenteismo, e, al tempo stesso, effettua una serie di azioni contro la dispersione scolastica. Arriva, in particolare, ad andare nelle case dei suoi studenti, pur di convincerli a frequentare.

Dopo aver protetto il giovane Nicola in un blitz, la dirigente stringe, con lui, un patto. Infine, Eugenia accoglie Vittorio, un nuovo professore di lettere proveniente dal nord.

La Preside A ognuno il suo lavoro, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati ne La Preside.