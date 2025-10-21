Martedì 21 ottobre, nel corso del Festival del Cinema di Roma, si è svolta la conferenza stampa di presentazione de La Preside, che noi seguiremo in diretta. La fiction con protagonista Luisa Ranieri debutterà, su Rai 1, a gennaio.

La produzione racconta la storia ispirata a quella di Eugenia Carfora, dirigente scolastica che ha accettato l’incarico di lavorare presso l’Istituto superiore tecnico Francesco Morano di Caivano. Un lavoro difficile attende la protagonista, chiamata a fare i conti con le difficoltà della zona, considerata una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa.

La Preside diretta conferenza stampa, inizia l’incontro

Inizia la conferenza stampa. Prende la parola Maria Pia Ammirati di Rai Fiction: “La scuola può salvare le vite, è un pezzo della nostra crescita. La Preside nasce della proposta di Luca Zingaretti, che abbiamo accolto subito perché è una storia bella. La scuola a noi interessa moltissimo, è una storia vera che racconta un nuovo punto di vista del romanzo di formazione. Luisa Ranieri si è messa in gioco ed ha svolto una performance incredibile. La Preside è anche un racconto civile, ambientato in un microcosmo che parte dal negativo, essendo un luogo di micro-criminalità, ma che poi si trasforma in un ambiente positivo grazie al lavoro di una sola persona. Diamo spazio ad un paese che non può arrendersi alla criminalità“.

Il produttore Luca Zingaretti: “Per fare ciò che ha fatto Eugenia Carfora ci vuole coraggio ed un pizzico di follia. Ho visto la sua storia in un documentario, che mi ha consigliato Luisa Ranieri. Da subito ho pensato fosse una storia meritevole di essere raccontata”. Racconta un aneddoto: quando ha chiamato Eugenia Carfora, lei non ha creduto fosse veramente Luca Zingaretti e ha chiuso la telefonata. Poi aggiunge: “Siamo tutti molto contenti per il risultato, c’è un tono di leggerezza che permette alla storia di arrivare al pubblico, l’unico nostro obiettivo è riuscire a fare bel bene“.

L’altro produttore Angelo Barbagallo aggiunge: “Raccontiamo vicende rilevanti della quotidianità, come la violenza e il valore dell’educazione, ma lo facciamo con gli occhi dei ragazzi e delle persone perbene. Eugenia è una sorta di miracolo. Luisa ha fatto un lavoro straordinario, ha creato un personaggio caldo, appassionato e leggero ed il pubblico avrà la sensazione di conoscerla da sempre. Quando ho visto la prima puntata non ho visto una serie, ma un pezzo di vita nel quale tutti possono riconoscersi“.

Le parole di Luisa Ranieri

La diretta della conferenza stampa de La Preside va avanti con le parole di Luisa Ranieri: “L’incontro con Eugenia è stato magico, ci siamo solo guardate e non abbiamo avuto bisogno di dirci niente. Non mi ha dato consigli, ma si è comportata come sempre ed io ho fatto la sua ombra, per osservarla e coglierne lo spirito. Lei ha avvertito la mia necessità di raccontare una realtà che, da napoletana, conosco molto bene. I ragazzi la considerano una seconda mamma, lei ha dato a loro la possibilità di vedere che al di fuori della loro realtà c’è un mondo. Eugenia Carfora è un eroe”.

Continua il regista Luca Miniero: “Abbiamo girato a Napoli Est, non lontano da Caivano. L’obiettivo non era raccontare l’esatta realtà di Caivano“. Gli sceneggiatori: “Siamo andati a Caivano ed abbiamo passato un po’ di giorni con Eugenia, ci siamo accorti subito che era speciale. Ha dentro un fuoco sacro, dice sempre che non può perdere tempo perché deve salvare i ragazzi. Ci ha colpito la dimensione del sogno, perché lei dice ai ragazzi di sperare di riuscire ad uscire dal loro contesto difficile per riuscire ad essere altro rispetto a ciò che li circonda“.

Ancora Luisa Ranieri sugli obiettivi della fiction: “Con La Preside non vogliamo insegnare niente a nessuno, prendiamo una storia vera e ci aggiungiamo dell’inventato. Non so quale sia la ricetta per migliorare il mondo della scuola, ma penso sia triste che entrino i metal detector ed escano discipline che, invece, potrebbero essere più istruttive“.

Sul genere della fiction aggiunge: “Non è un biopic, ma una fiction liberamente ispirata ad una storia vera, ideata per parlare dei temi che ci riguardano e per dare spazio alla società civile che fa il suo, a partire dai professori. L’istruzione è il primo baluardo di una società evoluta”.

La Preside diretta conferenza stampa, il regista Luca Miniero

La conferenza stampa de La Preside si avvia alla conclusione. La parola torna nuovamente a Luca Miniero: “Con Luisa Ranieri ci conosciamo da tempo, ma per la prima volta l’ho vista alle prese con la napoletanità. Con la macchina da presa a mano ho cercato di restituire, con le riprese, l’energia del personaggio protagonista. Per me la fiction è interessante perché è centrale l’energia, che è l’unica possibilità per cambiare le cose“. Termina qui l’incontro.