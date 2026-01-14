Mercoledì 14 gennaio, Canale 5 manda in onda la seconda puntata di A Testa Alta. La fiction con protagonista Virginia Terzi, interpretata da Sabrina Ferilli, prende il via alle ore 21:40 circa, al termine della puntata de La Ruota della Fortuna.

A Testa Alta seconda puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di A Testa Alta sono RTI e Banijay Studios. Il produttore esecutivo del progetto è Marco Belardi.

La trama di A Testa Alta affronta il delicato tema del revenge porn ed è scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. La regia è affidata a Giacomo Martelli. Le riprese sono iniziate nella scorsa primavera e si sono svolte soprattutto a Roma.

Eccezionali gli ascolti ottenuti in occasione del debutto, che si è svolto lo scorso 7 gennaio. La prima puntata, infatti, ha tenuto incollati di fronte allo schermo poco più di 4 milioni di telespettatori, per una share del 25,2%.

A Testa Alta seconda puntata, la trama

Nel corso della puntata odierna di A Testa Alta, la penultima della prima stagione, che giungerà al termine il prossimo 21 gennaio, la protagonista è sempre più inquieta. La catena di eventi raccontata sette giorni fa, infatti, ha messo in evidenza il fatto che Virginia sia stata presa di mira da qualcuno, con l’obiettivo di allontanarla definitivamente dalla scuola.

I principali sospetti su cui è a lavoro Cecilia, poliziotta nonché sorella di Virginia, sono su Luigi, avvocato e marito della protagonista, oltre che sull’avido costruttore Bodoni e su sua figlia Elena. Il mistero, tuttavia, è destinato ad infittirsi ulteriormente.

Spoiler finale

Nella seconda puntata della fiction arriva, in città, una ragazza decisamente misteriosa, che sembra celare dei segreti. Inevitabilmente, il suo atteggiamento attira la curiosità ed i sospetti dei protagonisti, che si domandano se possa essere coinvolta, in qualche modo, nella vicenda. Virginia è comunque determinata a non mollare ed a portare avanti la sua battaglia per la verità, inconsapevole, però, che una grave minaccia sta per interessare sia lei che la sua famiglia.

A Testa Alta seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante A Testa Alta.