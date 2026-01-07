Mercoledì 7 gennaio, su Canale 5, è proposta la prima puntata di A Testa Alta Il coraggio di una donna. La fiction, che apre il 2026 dedicato alle serie per Mediaset, è visibile dalle ore 21:25 circa.

A Testa Alta Il coraggio di una donna prima puntata, regista e dove è girata

A Testa Alta Il coraggio di una donna rappresenta il ritorno, in una produzione seriale televisiva, di Sabrina Ferilli. La fiction, co-prodotta dalla RTI e dalla Banijay Studios Italia, affronta il fenomeno del revenge porn. Il regista è Giacomo Martelli.

La prima stagione di A Testa Alta Il coraggio di una donna è composta da un totale di tre puntate, che Canale 5 dovrebbe proporre per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì.

Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte a Roma.

A Testa Alta Il coraggio di una donna prima puntata, la trama

Al centro di A Testa Alta Il coraggio di una donna c’è Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Si tratta di una professionista stimata e rispettata da tutti, al centro dell’attenzione perché è l’ideatrice del progetto A Testa Alta, dedicato alla lotta alla dipendenza digitale.

All’improvviso, però, la sua vita cambia quando qualcuno pubblica online, senza consenso, un suo video intimo. Ben presto, la vicenda diventa uno scandalo mediatico che divide la comunità. Mentre il borgo la osserva e giudica, Virginia tenta di rialzarsi ed avere giustizia.

Spoiler finale

In A Testa Alta, il caso della protagonista sconvolge, inevitabilmente, tutte le persone a lei vicine. In primis il figlio Rocco, 16enne sensibile ed appassionato di scacchi, che vive il suo primo amore per Nina, compagna di classe intrappolata in una relazione tossica con Alex, figlio del Sindaco Morrone. Al suo fianco, Virginia può contare sul sostegno della vicepreside Giulia e di Marco Colaianni, professore di educazione fisica.

Il caso, intanto, si trasforma in una inchiesta giudiziaria. Le indagini sono affidate a Cecilia, sorella della protagonista, che concentra i suoi sospetti su una serie di individui. In primis Luigi, marito di Virginia e brillante avvocato che nasconde un segreto. Inoltre, le autorità indagano sull’avido costruttore Bodoni e su sua figlia Elena.

A Testa Alta Il coraggio di una donna prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante A Testa Alta Il coraggio di una donna.