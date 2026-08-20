Ha debuttato oggi, giovedì 20 agosto, Outer Banks 5. Si tratta dell’ultimo capitolo dell’iconica serie tv di Netflix, capace di finire nella top ten dei contenuti più visti in oltre 80 paesi del mondo, Italia compresa.

Outer Banks 5, regista e dove è girata

Outer Banks, conosciuta dai milioni di fan in tutto il mondo con il soprannome OBX, è nata da un’idea originale di Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke. Ha debuttato ad aprile del 2020 e sin da subito ha ottenuto una enorme popolarità, soprattutto nella fascia più giovane di pubblico.

Come noto già da tempo, con la quinta stagione giunge alla conclusione la serie. Nonostante ciò, Netflix non sembra intenzionata ad abbandonare per sempre l’universo narrativo di Outer Banks: la piattaforma streaming, infatti, ha già comunicato l’intenzione di realizzare un prequel.

La quinta stagione è formata da un totale di dieci episodi, rilasciati tutti insieme il 20 agosto. Le riprese si sono svolte negli Stati Uniti, concentrandosi soprattutto sul territorio del South Carolina.

Outer Banks 5, la trama

In Outer Banks 5, la trama riprende esattamente da dove si era interrotta nel capitolo precedente. John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo, ovvero i Pogues, sono ancora sconvolti per la drammatica morte di JJ, pugnalato a morte da Groff dopo essere riuscito a entrare in possesso dalla Corona Blu.

Nella quinta stagione, i protagonisti sono in lutto e, soprattutto, sono completamente isolati in Marocco. Una condizione, questa, che non fa altro che peggiorare ulteriormente il loro stato. Il gruppo è desideroso di vendicare la morte di JJ ed è disposto a tutto per individuare Groff, che è riuscito a fuggire.

Spoiler finale

In Outer Banks 5, tuttavia, i Pogues devono fare i conti con delle minacce tutt’altro che inedite. Dalia e i Corsari sono sempre più vicini e i Kook sono impegnati affinché i personaggi principali non riescano mai più a fare ritorno a casa. Per riuscire ad evitare il peggio e tornare alla normalità, John B, Sarah, Kiara, Pope e Cleo devono affidarsi al loro istinto e a un’alleanza tutt’altro che rassicurante con Refe.

Outer Banks 5, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Outer Banks 5.