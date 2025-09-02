La serie TV teen musicale The Runarounds è una produzione disponibile su Prime Video, ambientata nell’estate post-diploma di un gruppo di ragazzi di Wilmington che decidono di formare una band per inseguire il sogno della fama. In particolare, tra musica originale, relazioni complicate e scelte di vita, questo racconto narra il viaggio di crescita di giovani artisti alle prese con il loro futuro.

Regia, produzione e protagonisti della serie TV The Runarounds

Per quanto riguarda la creazione, Jonas Pate, già autore di Outer Banks, ha ideato questa narrazione, mentre Pate Productions si è occupata della produzione. Invece, per la regia, troviamo Josh Pate e Lana Pate, i quali hanno curato le riprese e la produzione svolte principalmente a Wilmington, in North Carolina.

Inoltre, i protagonisti sono giovani musicisti che interpretano versioni di sé stessi, con William Lipton che ricopre il ruolo centrale.

Dove è stata girata?

Passando alle location, la troupe ha girato The Runarounds interamente a Wilmington, nello stato della North Carolina, sfruttando location iconiche come il lungomare, diversi locali musicali e i quartieri residenziali. Peraltro, la città è nota per aver ospitato altre produzioni cult come One Tree Hill e Dawson’s Creek.

Trama della serie TV The Runarounds

Analizzando la trama, la storia si concentra su Charlie Cooper, interpretato da William Lipton, un giovane musicista deciso a trasformare la sua band in qualcosa di serio prima che l’estate finisca. Di conseguenza, dopo il diploma, Charlie raduna un nuovo gruppo di amici e musicisti per dare vita a The Runarounds, una band che vuole conquistare il pubblico locale e, forse, anche qualcosa di più.

Pertanto, tra prove, concerti, tensioni familiari e amori estivi, questa produzione esplora il percorso di crescita di cinque ragazzi di Wilmington, i quali cercano di capire chi sono e cosa vogliono diventare.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si risolve quando Charlie e la band riescono a ottenere un contratto discografico indipendente, dopo un’esibizione memorabile. Tuttavia, il successo porta con sé anche nuove sfide: infatti, Topher decide di partire per Princeton, Bez affronta il padre assente e, infine, Neil lascia la band per seguire un percorso spirituale.

In definitiva, il racconto si chiude con Charlie che guarda il mare di Wilmington, consapevole che il suo sogno è appena cominciato, ma che, inevitabilmente, nulla sarà più come prima.

Cast completo della serie TV The Runarounds

Per concludere, il cast si compone di giovani attori e musicisti emergenti, molti dei quali interpretano versioni romanzate di sé stessi. Ecco il cast completo: