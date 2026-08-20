Nuovo arrivo nella programmazione tv di Rai 2 del fine settimana. Nella mattina di sabato 22 agosto, infatti, prende il via la serie tv Squadra Fluviale Elbe.

Squadra Fluviale Elbe, regista e dove è girata

Squadra Fluviale Elbe è una produzione originale dell’emittente tedesca Das Erste, dove ha debuttato nel 2023 con il titolo WaPo Elbe. Appartenente al genere poliziesco, la regia è affidata alla coppia formata da Peter Ladkani e Susanne Boeing.

Come intuibile già dal nome, la serie tv è girata nei territori che circondano l’Elba, uno dei maggiori fiumi dell’Europa Centrale, con i set che si sono concentrati soprattutto nelle zone di Pirna e della Svizzera Sassone.

Sono otto gli episodi che compongono la stagione, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Rai 2 ne propone due alla settimana, a partire dalle ore 08:35 fino alle 1o:10 circa.

Squadra Fluviale Elbe, la trama

La trama della serie tv racconta le inchieste della polizia fluviale, che in ogni appuntamento è chiamata a lavorare nella risoluzione dei casi che si sono verificati lungo il corso del fiume Elba, fra la Germania e la Repubblica Ceca. Al timone della squadra investigativa c’è Maike Junghans.

Durante il primo appuntamento, denominato Mezze verità, su un motoscafo è in corso una festa per celebrare il 25esimo anniversario di un’azienda. Nel mezzo del party l’imprenditore Weingartner accompagna sottocoperta la dipendente non vedente Rieke, sofferente a causa di un malore. Quando quest’ultima si risveglia, tuttavia, fa una terribile scoperta: tutti i suoi colleghi che si trovavano nel motoscafo sono spariti nel nulla.

Corsa all’oro, la trama

Nel secondo appuntamento, denominato invece Corsa all’oro, il team della polizia fluviale deve intervenire nel momento in cui è scoperta l’esistenza di una sostanza tossica nel fiume dell’Elba. Per cercare di scoprire l’origine di tale avvelenamento delle acque, gli investigatori indagano sull’azienda Ahlers Recycling, oltre che sulla sua proprietaria Mila. Quest’ultima, infatti, starebbe coprendo lo smaltimento illegale dei rifiuti di Freddy Bönisch in cambio di un lingotto d’oro rubato.

Squadra Fluviale Elbe, il cast

Di seguito vi sveliamo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv dal titolo Squadra Fluviale Elbe, che è fruibile, oltre che in televisione, anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.