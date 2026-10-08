Giovedì 8 ottobre, su Rai 1, sono proposti gli appuntamenti intitolati Coordinazione e Maledetto Lunedì di DOC-Nelle tue mani 4. La fiction parte intorno alle 21:30, subito dopo Affari Tuoi.

DOC-Nelle tue mani 4 Coordinazione, regista e dove è girata

Quelli in onda oggi sono il terzo e quarto episodio della nuova stagione. Il quarto capitolo è formato da un totale di sedici appuntamenti dalla durata di circa un’ora ciascuno e Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del giovedì.

Le società che hanno curato la realizzazione della fiction sono Rai Fiction e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle. Coloro che hanno curato la regia delle puntate sono Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Il soggetto di serie è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno lavorato anche all’adattamento del soggetto di serie insieme a Paolo Piccirillo.

Diverse le località toccate durante le riprese, che si sono svolte tra Roma, Milano e Formello.

DOC-Nelle tue mani 4 Coordinazione, la trama

Durante l’appuntamento dal titolo Coordinazione di DOC-Nelle tue mani 4, le nuove rivelazioni sul Direttore Sanitario Stefano Campigli non fanno altro che creare ulteriore ostilità nel protagonista Andrea Fanti. Tale situazione getta l’intero reparto in un clima di tensione generale, che rischia di avere gravi conseguenze su Giulia. Quest’ultima, infatti, a causa del comportamento del protagonista, potrebbe dover dire addio a un progetto nel quale credeva molto e per la cui realizzazione aveva lavorato a lungo.

Maledetto Lunedì, la trama

La serata in compagnia di DOC-Nelle tue mani 4 prosegue con l’episodio che ha il titolo Maledetto Lunedì. In esso, per colpa dei progressi registrati nell’indagine, sia Campigli che Giulia devono stare necessariamente lontani dalla struttura ospedaliera. Tale situazione desta più di qualche preoccupazione in Damiano, che soffre la vicinanza fra i due. Chi, invece, approfitta della situazione è Andrea Fanti: con Campigli momentaneamente fuori dai giochi, il protagonista riporta la medesima organizzazione di un tempo nel reparto, disponendo nuovi ricoveri.

DOC-Nelle tue mani 4 Coordinazione, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, in onda tutti i giovedì su Rai 1 e visibile in streaming e on demand su RaiPlay.