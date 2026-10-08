Il teatro torna in tv 5. L’8 e il 15 ottobre, su Rai 5, parte una serie formata da due speciali al Teatro alla Scala di Milano.

Rai 5 speciali Teatro alla Scala, una serie Rai Cultura

Rai 5, dunque, ha deciso per due settimane consecutive di mandare in onda altrettante opere teatrali andate in scena nel Teatro alla Scala di Milano, ovvero uno dei palcoscenici più importanti del nostro paese e non solo. La trasposizione televisiva degli spettacoli è curata dalla Direzione Rai Cultura.

L’8 ottobre, in particolare, è prevista la messa in onda di Giselle, mentre sette giorni più tardi è la volta di La Traviata. Entrambe sono proposte, su Rai 5, a partire dalle ore 21:20 circa. Oltre che in televisione, inoltre, è possibile seguire le opere anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Il capolavoro di Coralli-Perrot

Il ciclo di speciali di Rai 5 dal Teatro alla Scala di Milano parte, dunque, con Giselle, capolavoro del balletto romantico realizzato da Jean Coralli e Jules Perrot. Sul palco ci sono i membri del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala, mentre la musica è di Adolphe Adam ed è eseguita dall’Orchestra del Teatro.

Divisa in due parti, l’opera racconta la storia di Giselle, una giovane contadina dalla saluta precaria e che si innamora di Albrecht, un nobile che si traveste da popolano per corteggiarla. Quando Hilarion, il guardacaccia del villaggio e innamorato di Giselle, scopre la vera identità di Albrecht, il dolore della protagonista è talmente forte da morire di crepacuore.

Giselle diventa, così, una Villi, uno spettro di una donna tradita prima delle nozze. Tali entità ballano di notte nei boschi e costringono ogni uomo che incontrano a danzare fino alla morte.

Rai 5 speciali Teatro alla Scala, La Traviata

Il secondo appuntamento con il Teatro alla Scala di Milano su Rai 5, previsto per il 15 ottobre, è La Traviata di Giuseppe Verdi, nell’adattamento ideata nel lontano 1990 da Liliana Cavani. Le scene sono del tre volte Premio Oscar Dante Ferretti e i costumi della Premio Oscar Gabriella Pescucci. L’opera, che ha raggiunto il traguardo della centesima rappresentazione nell’adattamento di Cavani, ha sul podio Michele Gamba.

La tragedia racconta la storia di Violetta, nota cortigiana che è solita affiancarsi a uomini facoltosi e che incontra Alfredo, giovane di buona famiglia che le dichiara il suo amore. La protagonista accetta di convolare a nozze, convinta di poter finalmente condurre un’esistenza migliore. Quello che sembra essere un matrimonio felice e sereno si interrompe quando Giorgio Germont, padre di Alfredo, chiede a Violetta di lasciare il figlio e interrompere la loro relazione perché convinto sia infangante per il nome della famiglia.

A interpretare la protagonista c’è Nadine Sierra.