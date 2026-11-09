Sono iniziate da qualche settimana le riprese di Troppo Amore, la nuova fiction sulla quale ha scelto di puntare, per il futuro, Mediaset. Le riprese sono attualmente in corso e il progetto può contare, per il ruolo di protagonista, su un volto decisamente noto nel mondo della serialità italiana.

Troppo Amore fiction riprese, ignota la data di messa in onda

Ad oggi non sono noti i dettagli legati alla programmazione tv della fiction Troppo Amore. Quel che è certo è che il titolo, realizzato per il Biscione dalla Endemol Shine Italia, andrà in onda nella prima serata di Canale 5 e sarà visibile anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Per vedere gli appuntamenti, tuttavia, sarà necessario attendere l’anno prossimo. Le riprese, infatti, sono partite a ottobre e proseguiranno per tutto l’autunno, con la fine delle registrazioni prevista entro la fine del 2026.

Troppo Amore fiction riprese, Roma e Palermo al centro del progetto

Le riprese della fiction Troppo Amore stanno coinvolgendo il Lazio e la Sicilia. A fare da sfondo alle avventure dei protagonisti c’è in primis la capitale Roma e i suoi territori adiacenti. La troupe, inoltre, tocca anche il capoluogo siciliano Palermo, già protagonista in queste settimane sulla rete ammiraglia del Biscione in quanto fa da sfondo alla terza stagione di Viola come il mare. Dietro la macchina da presa di Troppo Amore c’è Giuseppe Bonito. Quest’ultimo, negli anni, ha lavorato come regista in diverse fiction di successo, fra cui Gerri, Brennero e Mike.

Il cast e la trama

Per quanto riguarda la trama, ad oggi non si conoscono molti dettagli su Troppo Amore. Quel che è noto è che la serie apparterà al genere drammatico e racconterà una storia che promette di essere molto intensa, incentrata sui legami famigliari e sentimentali.

Nel cast, il protagonista sarà interpretato da Erasmo Genzini, volto celebre della fiction italiana avendo partecipato a titoli del calibro di Che Dio ci aiuti, Mina Settembre e Roberta Valente-Notaio in Sorrento. Spazio, poi, a Francesco Foti, di recente apparso in Rosa Elettrica, a Dharma Mangia Woods, che a gennaio è stata fra le protagoniste di Morbo K – Chi salva una vita salva il mondo intero, e a Maria Grazia Cucinotta. Infine è presente Sebastiano Pigazzi. Classe 1996, suo nonno era Bud Spencer e oggi, nonostante sia molto giovane, è già un volto celebre a livello internazionale grazie alla sua partecipazione in And Just Like That.