Lunedì 9 novembre torna, con un nuovo appuntamento, il format Il Processo del Lunedì. Il programma di approfondimento sportivo è proposto, come ogni settimana, nella seconda serata di Rai 2.

Il Processo del Lunedì 9 novembre, gli ascolti premiano il format

Il Processo del Lunedì è uno dei format storici dell’approfondimento sportivo della TV di Stato. Portato al successo soprattutto da Aldo Biscardi, il programma ha esordito nel lontano 1980, ma la Rai, dopo averlo fatto tornare in onda lo scorso anno, ha deciso nell’attuale stagione televisiva di riproporlo, ottenendo un discreto successo negli ascolti. La puntata dello scorso 2 novembre, infatti, ha informato 261 mila spettatori con una share del 4,6%.

Il Processo del Lunedì, nella giornata del 9 novembre, prende il via intorno alle 23:10 circa, partendo subito dopo la fine del film Ex Amici come prima. Oltre che in televisione è possibile seguire il programma anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Gli ospiti

Il Processo del Lunedì del 9 novembre è condotto da Paolo Paganini, che ha debuttato al timone del programma nell’attuale stagione televisiva. Al suo fianco torna Sofia Oranges, che ha il compito di monitorare, per tutta la durata della diretta, i social.

Sono numerosi gli ospiti che presenziano in studio e arricchiscono i dibattiti. In primis torna Mauro Bergonzi, per anni arbitro in Serie A e che nel format commenta i principali casi di moviola. Poi partecipa Fabrizio Ravanelli, ex attaccante e ospite fisso della trasmissione. Torna, inoltre, come ogni settimana, Marco Mazzocchi, Vicedirettore Rai Sport.

Il Processo del Lunedì 9 novembre, i temi

È il calcio il grande protagonista della puntata del 9 novembre de Il Processo del Lunedì. Nel corso della diretta odierna sono commentati, in primis, i risultati dell’undicesima giornata di Serie A, giunta al termina domenica sera con il posticipo finito in parità fra la Fiorentina e la Juventus. Un focus, in particolare, è proposto sul Napoli di Massimiliano Allegri, che ha bloccato la corsa della Lazio capolista pareggiando per 1 a 1, e sull’Inter, tornata subito alla vittoria dopo il ko nel derby contro il Milan.

Nella puntata, poi, si fa il punto sugli impegni imminenti della Nazionale. L’Italia di Roberto Mancini si appresta ad affrontare la quinta e la sesta giornata di Nations League. Due impegni, questi, che sulla carta sono tutt’altro che semplici. Il 12 novembre gli Azzurri, allo Stadio San Siro, affrontano la Francia, in un match decisivo per il primo posto nel girone. Domenica 15 novembre, invece, la Nazionale torna in campo nell’impegnativa trasferta contro il Belgio.