Si intitola L’Eternauta la nuova serie tv originale che Netflix distribuisce ai propri utenti mercoledì 30 aprile. Il titolo, visibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo, appartiene al genere fantastico.

L’Eternauta serie tv, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione della serie tv L’Eternauta sono Netflix e la K&S Films. La produzione è originaria dell’Argentina, dove è rilasciata con il nome El Eternauta. A livello internazionale, invece, la serie è conosciuta con il nome The Eternaut.

La sceneggiatura è scritta da Bruno Stagnaro ed Ariel Staltari. La trama, tuttavia, non è originale, ma è tratta da quella dell’omonimo romanzo scritto da Hector German Oesterheld e Francisco Solano Lopez. Il già citato Bruno Stagnaro, inoltre, è l’ideatore dell’adattamento televisivo, nonché regista degli episodi.

Le riprese si sono svolte a Buenos Aires. Nella prima stagione è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora.

L’Eternauta, la trama

La trama de L’Eternauta prende il via durante una consueta notte d’estate a Buenos Aires. All’improvviso accade un evento inspiegabile, che attira l’attenzione di tutti. La popolazione, infatti, è sorpresa da una fitta nevicata, che avvolge l’intera città argentina.

Quello che sembrava inizialmente un evento sbalorditivo ma piacevole si trasforma, in realtà, in un incubo. I cittadini, non appena entrano a contatto con la sostanza tossica solo esteticamente simile alla neve, perdono la vita.

Spoiler finale

Nel giro di poco tempo, durante L’Eternauta, migliaia di cittadini perdono la vita. Fra i sopravvissuti c’è Juan Salvo, un uomo normale che si ritrova costretto ad affrontare una situazione straordinaria. Il protagonista riunisce a sé un nutrito gruppo di persone e tutti insieme iniziano la lotta per la sopravvivenza.

La situazione peggiora ulteriormente nel momento in cui comprendono che la nevicata non è un fatto isolato, ma è solo il primo atto di un piano di guerra ordito da un esercito di un altro pianeta per conquistare la Terra. Salvo e gli altri sopravvissuti devono stare uniti e combattere, per provare a salvare il mondo.

L’Eternauta serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv L’Eternauta, la cui prima stagione debutta, in Italia, il 30 aprile sulla piattaforma di intrattenimento streaming Netflix.