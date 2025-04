Nino Frassica torna in tv con un format nuovo di zecca. Si tratta di Festivallo, al via il 29 aprile su Rai 2.

Festivallo, il programma beneficia del traino di Belve

Festivallo è proposta dalla Direzione Rai Intrattenimento Prime Time. La prima e fino ad ora unica edizione è composta da sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora e mezza. Salvo improvvise modifiche di programmazione, gli appuntamenti sono mandati in onda, con cadenza settimanale, nella seconda serata del martedì.

Una collocazione oraria, questa, che potrebbe facilitare il compito di Nino Frassica, almeno per quanto riguarda gli ascolti. Il format, infatti, partirà subito dopo la fine di Belve, programma cult fra i più seguiti dell’intero palinsesto della seconda rete della TV di Stato. Le puntate di Festivallo, oltre che in televisione, sono visibili in streaming su Rai Play.

Un omaggio ironico e giocoso al Festival di Sanremo

Con Festivallo, come intuibile già dal nome, il padrone di casa Nino Frassica intende realizzare un omaggio sentito ed ironico al Festival di Sanremo.

In particolare, il nuovo format di Rai 2 rappresenta, nelle intenzioni degli ideatori, un’occasione per sorridere della kermesse musicale, ma anche per riascoltare alcuni dei brani più noti del Festival, che sono entrati inevitabilmente nella storia e nella cultura del nostro paese.

Nel corso di ogni appuntamento di Festivallo salgono sul palco cinque concorrenti. Essi sono dei volti già noti del mondo dello spettacolo italiano. Gli sfidanti, inoltre, hanno tutti delle capacità vocali spiccate, ma nessun di loro è un cantante di professione. I protagonisti selezionano una canzone storica di Sanremo e ne realizzano una cover, cantandola live accompagnati da una band. Al termine, il concorrente migliore vince la puntata e vola in finale. A gestire il tutto c’è Nino Frassica, che oltre ad essere il conduttore è anche il direttore artistico dello show.

Festivallo, la stagione televisiva d’oro di Nino Frassica

Per Nino Frassica, il ritorno in Rai con un programma tutto suo rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione televisiva decisamente molto fortunata.

In autunno, su Rai 1, il comico è stato fra i protagonisti di Don Matteo, fiction che ha ottenuto grande successo negli ascolti. Da ottobre, per tutte le domeniche, è nel cast fisso di ospiti di Che tempo che fa, trasmissione di Fabio Fazio in onda su NOVE. A febbraio, inoltre, ha affiancato Carlo Conti in qualità di co-conduttore nella seconda serata del Festival di Sanremo.