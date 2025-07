La serie tv di The Sandman 2, tratta dai fumetti di Neil Gaiman, farà il suo attesissimo debutto su Netflix a partire dal 3 luglio 2025, con un rilascio progressivo degli episodi. Inizialmente, infatti, verranno resi disponibili ben sei episodi, seguiti da altri cinque il 24 luglio e, infine, un episodio speciale conclusivo il 31 luglio. Questa acclamata serie, di conseguenza, continua a esplorare l’universo onirico e mitologico di Morfeo, il Signore dei Sogni, conducendo gli spettatori in un profondo viaggio intriso di colpa, redenzione e potere.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Sandman 2

La regia di questa stagione è affidata, per l’occasione, a un team di talenti che include Jamie Childs, Andrés Baiz e altri registi, tutti sotto l’attenta supervisione creativa dello stesso Neil Gaiman. La produzione è curata, come nella stagione precedente, da DC Entertainment, Warner Bros. Television e, naturalmente, Netflix, garantendo così una collaborazione di altissimo livello e una realizzazione fedele all’opera originale.

I protagonisti principali sono, quindi, i seguenti:

Tom Sturridge interpreta il ruolo di Morfeo / Sogno, il cuore pulsante della narrazione.

interpreta il ruolo di Morfeo / Sogno, il cuore pulsante della narrazione. Kirby Howell-Baptiste veste i panni di Morte, un personaggio enigmatico e affascinante.

veste i panni di Morte, un personaggio enigmatico e affascinante. Mason Alexander Park è Desiderio, l’Essere eterno che incarna le aspirazioni umane.

è Desiderio, l’Essere eterno che incarna le aspirazioni umane. Donna Preston interpreta Disperazione, la controparte oscura di Desiderio.

interpreta Disperazione, la controparte oscura di Desiderio. Gwendoline Christie torna nel ruolo di Lucifero, con una presenza imponente.

torna nel ruolo di Lucifero, con una presenza imponente. Boyd Holbrook riprende il suo ruolo de Il Corinzio, una figura inquietante e memorabile.

riprende il suo ruolo de Il Corinzio, una figura inquietante e memorabile. Ruairi O’Connor si unisce al cast nel ruolo di Orfeo, un personaggio cruciale per la trama.

si unisce al cast nel ruolo di Orfeo, un personaggio cruciale per la trama. Esmé Creed-Miles interpreta Delirio, l’Essere eterno più imprevedibile.

interpreta Delirio, l’Essere eterno più imprevedibile. Barry Sloane è Distruzione, il fratello scomparso degli Eterni.

è Distruzione, il fratello scomparso degli Eterni. Adrian Lester interpreta Destino, il più anziano e misterioso degli Eterni.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte prevalentemente nel Regno Unito, sfruttando diverse e suggestive location che ben si adattano all’atmosfera della serie:

Gli Shepperton Studios sono stati utilizzati estensivamente per la realizzazione degli interni e, soprattutto, per la complessa fase degli effetti visivi, fondamentali per un’opera di tale portata fantasy.

sono stati utilizzati estensivamente per la realizzazione degli interni e, soprattutto, per la complessa fase degli effetti visivi, fondamentali per un’opera di tale portata fantasy. Londra e i suoi dintorni hanno fornito, inoltre, sfondi urbani vari e riconoscibili, contribuendo a radicare la storia nel nostro mondo.

hanno fornito, inoltre, sfondi urbani vari e riconoscibili, contribuendo a radicare la storia nel nostro mondo. Infine, le suggestive regioni del Galles e della Scozia sono state scelte per le loro ambientazioni naturali e mitologiche, perfette per ricreare l’atmosfera eterea e, talvolta, inquietante necessaria per il mondo di Sandman.

Trama della serie tv The Sandman 2

Dopo aver faticosamente ricostruito il Regno del Sogno e aver, infine, fermato il Vortice distruttivo, Morfeo si trova ora a dover affrontare le complesse e inaspettate conseguenze delle sue azioni passate. La vendetta di Lucifero, un elemento cruciale della trama, l’arrivo imminente di nuovi Eterni, tra cui Delirio e Distruzione, e il ritorno del figlio perduto Orfeo, sono tutti fattori che mettono severamente in crisi il delicato equilibrio cosmico. Tutto ciò, dunque, promette una stagione ricca di tensione e rivelazioni.

Questa stagione adatta tre celebri e amati archi narrativi del fumetto originale di Neil Gaiman, offrendo una narrazione ricca, profonda e stratificata che delizierà i fan:

Il primo arco è Stagione delle nebbie, durante il quale Morfeo si avventura nuovamente e con grande determinazione nell’Inferno, allo scopo di reclamare un’anima cruciale per il suo destino.

Il secondo arco è La canzone di Orfeo, una rivisitazione in chiave dark e affascinante del celebre mito greco, che aggiunge un ulteriore strato di profondità narrativa.

Infine, il terzo arco è Brevi vite, che vede Morfeo intraprendere un viaggio epico insieme a Delirio alla ricerca del fratello scomparso, portando a scoperte inaspettate.

Spoiler finale

Nel finale di questa intensa stagione, Morfeo affronta direttamente e in modo decisivo Lucifero, il quale, in un gesto sorprendente e inaspettato, ha abbandonato l’Inferno, lasciando proprio a Morfeo le chiavi del suo regno. Questo atto inatteso, di conseguenza, scatena una lotta epocale e di vaste proporzioni tra dèi, demoni e altre potenti divinità per il controllo del regno infernale.

Parallelamente a questo conflitto cosmico di immense proporzioni, il viaggio intrapreso da Morfeo con Delirio lo porta a ritrovare Distruzione. Quest’ultimo, tuttavia, rifiuta categoricamente e con decisione di tornare tra gli Eterni. Inoltre, il confronto emotivo e, per Morfeo, dolorosissimo con il figlio Orfeo, perduto e mai completamente perdonato, culmina in una scelta tragica che segnerà profondamente il protagonista e la sua essenza.

La stagione si conclude con Morfeo che, nonostante abbia salvato il precario equilibrio cosmico, appare più fragile e, inaspettatamente, più umano che mai. Il sogno continua la sua inesorabile corsa, ma il prezzo della consapevolezza e delle sue complesse decisioni si rivela, invero, altissimo. Questo finale, quindi, lascia un’impronta duratura e profonda nello spettatore, invitando alla riflessione sul costo del potere e della conoscenza.

Cast completo della serie tv The Sandman 2