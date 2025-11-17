Procede, con la quarta puntata in onda il 17 novembre, IT Welcome to Derry. La serie tv, liberamente ispirata alla saga dei romanzi scritti da Stephen King, prende il via alle 21:15 circa, su Sky Atlantic.

IT Welcome to Derry quarta puntata, regista e dove è girata

La regia di IT Welcome to Derry è affidata ad Anthony Muschietti. Gli ideatori sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che hanno contribuito anche a firmare la sceneggiatura, con l’obiettivo di dar vita al prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019.

Le riprese si sono svolte in Canada, fra Toronto e Port Hope, e con l’appuntamento odierno la serie arriva esattamente alla metà della stagione. Essa, infatti, è composta da otto episodi dalla durata di circa un’ora.

Sky sta trasmettendo in titolo in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui, le puntate sono rilasciate da HBO la domenica, in prima serata.

IT Welcome to Derry quarta puntata, la trama

Nel corso della quarta puntata della serie, i protagonisti continuano ad indagare, attivamente, per far luce sulla scia di eventi inquietanti che sta turbando, da tempo, l’atmosfera della cittadina. Lilly, Ronnie, Will e Rich, dopo aver visto l’immagine del pagliaccio sul finire dello scorso appuntamento, si recano dalle forze dell’ordine. La polizia, tuttavia, non prende sul serio la minaccia.

Nel frattempo, però, all’interno della città continuano a verificarsi eventi apparentemente inspiegabili e violenti. Il primo interessa Will, colto di sorpresa nel corso di una battuta di pesca. Il secondo avvenimento, invece, ha come vittima Marge.

Spoiler finale

Intanto, durante IT Welcome to Derry, Shaw si convince ad intensificare le indagini. Charlotte, invece, dopo aver evitato le domande di Rose, decide di affrontare direttamente Bowers in merito alla possibile innocenza Hank. La donna, alla fine, riesce ad ottenere una autorizzazione per incontrare l’imputato, che tuttavia sembra determinato a non svelare la verità in merito a ciò che stava effettuando la notte in cui sono avvenuti gli omicidi.

IT Welcome to Derry quarta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.