Si intitola Ora lo vedi il terzo episodio di IT Welcome to Derry. La puntata è visibile, in esclusiva, su Sky Atlantic dalle ore 21:20 circa.

IT Welcome to Derry Ora lo vedi, regista e dove è girata

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la produzione è realizzata dalla Warner Bros. Television Studios e Vertigo Entertainment. Gli ideatori sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che mediante il titolo hanno voluto realizzare il prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019.

La regia degli appuntamenti è firmata da Antony Muschietti. In totale, la prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Sky, mediante la rete Sky Atlantic, li propone con cadenza settimanale, nel prime time del lunedì. La piattaforma satellitare garantisce la contemporaneità con gli Stati Uniti. Qui, infatti, la serie è visibile la domenica, su HBO.

La trama è liberamente ispirata alla saga dei romanzi scritti da Stephen King.

IT Welcome to Derry Ora lo vedi, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Ora lo vedi di IT Welcome to Derry, il generale Shaw dà a Leroy e a Pauly un importante compito militare. I due, infatti, devono scortare Dick Hallorann, garantendo la sua sicurezza fino all’arrivo nell’area che è stata indicata come il nuovo sito di scavi. Intanto, la protagonista Rose decide di partecipare ad una riunione tribale che si sta svolgendo nella città. La partecipazione a tale rito, tuttavia, fa emergere tutti i problemi profondi della comunità.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento odierno, il terzo della prima stagione della serie, Ronnie, Lilly, Will e Rich decidono, con coraggio, di riunirsi. Una volta ricongiunti effettuano una sorta di rito, con l’obiettivo di invocare un Orixà ed ottenere, così, una prova visiva dei strani fenomeni paranormali di cui sono vittime da qualche settimana a questa parte. Le cose, tuttavia, non vanno come sperato ed il gruppo si imbatte in una figura per loro ancora misteriosa.

IT Welcome to Derry Ora lo vedi, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.