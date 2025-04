La serie tv Maria Corleone 2, in onda su Canale 5, riprende con un episodio ricco di tensione e colpi di scena. La serie, di genere drammatico e crime, continua a esplorare il conflitto tra famiglia, potere e giustizia. La nuova stagione, diretta da Mauro Mancini, è composta da 4 episodi, ognuno della durata di circa 100 minuti, ed è prodotta in Italia.

Regia e produzione della serie tv Maria Corleone

La regia di Maria Corleone è affidata a Mauro Mancini, che porta avanti la narrazione con uno stile intenso e coinvolgente.

La serie è prodotta da Clemart, in collaborazione con Taodue, garantendo una produzione ed una distribuzione internazionali.

Protagonisti della serie sono Maria Corleone e Luca Spada, interpretati rispettivamente da Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella. Nel cast troviamo anche Fortunato Cerlino nel ruolo di Don Luciano Corleone.

Dove è stata girata?

Le riprese di Maria Corleone si sono svolte in diverse location italiane, tra cui Palermo, Milano e Roma, sfruttando ambientazioni autentiche per ricreare l’atmosfera della serie.

Trama del primo episodio della serie tv Maria Corleone 2

L’atmosfera vibrante e patinata della sfilata Lady By Corleone si trasforma in un attimo in terrore. Tony Zerilli, un’ombra del passato con un rancore inestinguibile, irrompe sulla scena e tenta di assassinare Maria Corleone, figlia del potente e latitante Don Luciano. Nel caos e nel panico che ne seguono, Tony riesce a dileguarsi, svanendo nel nulla come un fantasma.

L’attentato scatena una doppia reazione, potente e inesorabile. Da un lato, l’ira di Don Luciano è un fiume in piena. Apprendere che sua figlia Maria è stata ancora una volta bersaglio di violenza lo spinge a uscire dalla sua clandestinità, determinato a proteggerla e a vendicare l’affronto subito. La sua rete di contatti e la sua influenza nel mondo criminale si mettono immediatamente in moto per dare la caccia a Tony Zerilli.

Dall’altro lato della barricata, sulle tracce del fuggitivo si lancia con determinazione la polizia, guidata dal Pubblico Ministero Luca Spada. Il caso assume per Luca una dimensione personale e delicata. Non solo Maria è stata il suo amore passato, ma è anche la madre biologica del piccolo Giovannino, il bambino che Maria ha scelto di far adottare a sua sorella Sandra. Luca, combattuto tra il suo dovere di magistrato e i suoi sentimenti ancora vivi, è consapevole del pericolo mortale che Tony Zerilli rappresenta per Maria.

La caccia a Tony si sviluppa su due fronti paralleli ma distinti. Don Luciano, con i suoi metodi spietati e la sua conoscenza del sottobosco criminale, setaccia ogni anfratto della città, pronto a tutto pur di neutralizzare la minaccia. Luca Spada, invece, si affida alle indagini forensi, all’analisi delle prove e alla sua rete di informatori all’interno delle forze dell’ordine, nel tentativo di assicurare Tony alla giustizia secondo la legge.

Spoiler finale

Maria, nel frattempo, si ritrova nuovamente al centro di una tempesta, costretta a fare i conti con i fantasmi del suo passato e con la consapevolezza di essere ancora un bersaglio. La paura per la sua vita si mescola all’apprensione per l’incolumità di suo padre e per le possibili ripercussioni che la sua ricomparsa potrebbe avere.

La città diventa lo scenario di una caccia all’uomo ad alta tensione, dove le motivazioni personali si intrecciano con la legge e la vendetta. Riuscirà Don Luciano a trovare Tony Zerilli prima della polizia? Luca Spada riuscirà a proteggere Maria e a far trionfare la giustizia, nonostante il suo legame emotivo con lei? E soprattutto, Maria riuscirà a sfuggire ancora una volta al pericolo che la minaccia? La risposta si cela tra le ombre di una città scossa da un tentato omicidio e dalla sete di vendetta.

Maria Corleone 2: il cast completo della serie tv

Ecco il cast principale della serie Maria Corleone 2 con i rispettivi personaggi: