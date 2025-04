Your Friends and Neighbors è una serie TV del 2024 che esplora le complessità delle relazioni moderne, il consumismo e il lato oscuro della vita suburbana. Creata da Jonathan Tropper, in onda su Apple TV+, conosciuto per il suo lavoro su Banshee e Warrior, la serie combina satira sociale, mistero e una buona dose di cinismo. Composta da otto episodi, si inserisce nel genere commedia nera e drammatico.

Regia e produzione della serie tv Your Friends and Neighbors

La serie è creata da Jonathan Tropper, che porta il suo tocco unico a questa narrazione provocatoria. Tra i produttori troviamo anche Jon Hamm, che contribuisce sia davanti che dietro la macchina da presa, aggiungendo una prospettiva personale alla trama.

La produzione è firmata da Apple Studios, in collaborazione con Endeavor Content e Skydance Television, garantendo standard qualitativi alti e una distribuzione globale.

Trama di Your Friends and Neighbors serie tv

La vita di Andrew “Coop” Cooper, un brillante ex finanziere interpretato con il suo inconfondibile carisma da Jon Hamm, subisce una brusca e traumatica battuta d’arresto. Da un giorno all’altro, si ritrova licenziato e completamente spogliato del successo e della ricchezza che avevano definito la sua esistenza. Incapace di accettare la sua nuova, precaria realtà economica, Coop si aggrappa disperatamente al desiderio di mantenere inalterato il lussuoso stile di vita a cui lui, sua moglie Mel, interpretata dalla talentuosa Amanda Peet, e i loro due figli sono abituati.

Nella speranza di un nuovo inizio, la famiglia Cooper si trasferisce nell’apparente oasi di tranquillità e prosperità rappresentata da Westmont Village, un sobborgo esclusivo incastonato nella contea di Westchester, non lontano dalla vibrante metropoli di New York. Tuttavia, per Coop, abituato agli agi e al potere del denaro, la semplice vita di periferia si rivela ben presto una prigione dorata.

Ossessionato dall’idea di non voler far mancare nulla alla sua famiglia e accecato dal rifiuto della sua nuova condizione, Coop intraprende una strada pericolosa e moralmente discutibile: inizia a derubare le case dei suoi ricchi vicini. Con astuzia e audacia, si introduce nelle loro lussuose dimore, sottraendo beni preziosi e denaro contante, nel tentativo disperato di colmare il vuoto lasciato dalla sua precedente agiatezza.

Ma le azioni clandestine di Coop lo conducono ben presto a scoprire un lato oscuro e inaspettato della comunità di Westmont Village. Dietro le facciate impeccabili delle ville e i sorrisi di circostanza dei suoi benestanti vicini, si celano segreti torbidi e ben custoditi, capaci di scuotere dalle fondamenta l’apparente perfezione del sobborgo. Intrighi sotterranei, relazioni clandestine, scottanti tradimenti e loschi affari vengono gradualmente portati alla luce dalle incursioni notturne di Coop.

Spoiler finale

Man mano che Coop si addentra sempre più nel labirinto dei segreti di Westmont Village, le sue azioni innescano una pericolosa escalation di eventi. Le dinamiche del quartiere, fino a quel momento improntate a una quieta e superficiale convivenza, iniziano a incrinarsi, rivelando tensioni latenti e rivalità sopite. Le sue vittime, a loro volta, si ritrovano a dover proteggere non solo i propri beni, ma anche le oscure verità che si celano dietro le loro ricchezze.

Coop, inizialmente mosso da un disperato bisogno economico, si ritrova intrappolato in un gioco sempre più pericoloso, dove il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più labile. Le sue azioni avranno conseguenze inimmaginabili non solo per lui e la sua famiglia, ma per l’intera comunità di Westmont Village, destinata a non essere più la stessa dopo la sua disperata e rischiosa impresa. Le sorprese e i colpi di scena si susseguono incalzanti, svelando un tessuto sociale fatto di apparenze ingannevoli e segreti inconfessabili.

Cast principale della serie tv Your Friends and Neighbors

Ecco il cast principale con i rispettivi personaggi:

Jon Hamm : Andrew “Coop” Cooper, un ex finanziere che si trova costretto a compiere atti disperati.

: Andrew “Coop” Cooper, un ex finanziere che si trova costretto a compiere atti disperati. Amanda Peet : Mel Cooper, la moglie di Coop, che cerca di mantenere la stabilità familiare.

: Mel Cooper, la moglie di Coop, che cerca di mantenere la stabilità familiare. Olivia Munn : Samantha, una vicina dal passato misterioso.

: Samantha, una vicina dal passato misterioso. Hoon Lee : Barney Choi, un avvocato che ha sempre qualcosa da nascondere.

: Barney Choi, un avvocato che ha sempre qualcosa da nascondere. Mark Tallman : Nick Brandes, un rivale che diventa un improbabile alleato.

: Nick Brandes, un rivale che diventa un improbabile alleato. Celina Carvajal : Allison “Ali” Cooper, figlia adolescente di Coop, alle prese con le difficoltà della sua età.

: Allison “Ali” Cooper, figlia adolescente di Coop, alle prese con le difficoltà della sua età. Eunice Bae : Grace Choi, moglie di Barney e abile manipolatrice.

: Grace Choi, moglie di Barney e abile manipolatrice. Isabel Gravitt : Tori Cooper, la figlia più piccola di Coop, che osserva tutto con occhi innocenti.

: Tori Cooper, la figlia più piccola di Coop, che osserva tutto con occhi innocenti. Donovan Colan: Hunter Cooper, figlio problematico dei Cooper.

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte prevalentemente a New York e nei sobborghi limitrofi, con ambientazioni che catturano l’essenza della vita suburbana. Alcune scene interne e intime sono state filmate in studio per enfatizzare l’atmosfera claustrofobica dei segreti nascosti nelle case dei vicini.