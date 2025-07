Con gli appuntamenti intitolati Bum l’esplosione, Incendio al ristorante e Gaslight Luce al gas esordisce in prima visione in chiaro The Equalizer 3. La serie tv è proposta, giovedì 24 luglio, in prima serata su 20.

The Equalizer 3 Bum l’esplosione, regista e dove è girata

Tratta dall’omonima produzione seriale del 1985, The Equalizer appartiene al genere azione.

Coloro che hanno ideato il titolo sono Michael Sloan e Richard Lindheim. Diretta da Eric Laneuville, Randy Zisk, Chris Fisher e Benny Boom, la sceneggiatura è firmata da Joseph C. Wilson, Joe Gazzam, Kim Rome ed Adam Glass.

La terza stagione è realizzata da CBS Studios ed Universal Television ed è composta da diciotto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Le riprese si sono svolte in varie località del New Jersey.

The Equalizer 3 Bum l’esplosione, la trama

Nel corso dell’appuntamento Bum l’esplosione, i protagonisti sono tutti fortemente preoccupati per le condizioni di McCall. La protagonista, infatti, è stata rapita. In seguito a tale avvenimento, i muri presenti fra la sua famiglia e il suo lavoro come vigilante iniziano progressivamente a cadere e tutti si riuniscono nel tentativo di salvarle la vita.

In seguito, la serata con la terza stagione della serie prosegue con l’appuntamento Incendio al ristorante. Come intuibile già dal titolo, in un locale della città scoppia un grave incendio, che richiede l’intervento dei vigili del fuoco. Durante l’intervento, Jeff e Clay, due pompieri, litigano ed arrivano quasi alle mani. Poco dopo, il primo scompare nel nulla. Un vero e proprio mistero, che spinge la figlia a chiedere aiuto a McCall.

Gaslight Luce al gas, la trama

L’ultimo episodio del 23 luglio di The Equalizer si intitola Gaslight Luce al gas. La protagonista ed il suo team si adoperano per aiutare una madre single vedova, che si rivolge a McCall per un problema decisamente bizzarro. La donna, che si chiama Evelyn Weber, è infatti convinta che Richard, suo marito defunto, stia provando ad ucciderla direttamente dall’aldilà.

The Equalizer 3 Bum l’esplosione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di The Equalizer, al via, in chiaro in Italia, il 23 luglio su 20 e visibile in streaming su Mediaset Infinity.