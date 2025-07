Stasera in TV giovedì 24 luglio 2025, la prima serata si divide tra fiction, reality, thriller e cult d’azione. Su Rai 1 torna Don Matteo, mentre su Canale 5 prosegue Temptation Island. Da segnalare anche Delitti in Paradiso su Rai 2, La notte del 12 su Rai 3, Oblivion su Italia 1, Lo specialista su Rete 4, Predator su Rai 4, e Rocky III su TV8. Ecco la guida completa.

Stasera in TV giovedì 24 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre la fiction Don Matteo 13 – Dimenticando Matteo. Don Massimo, infatti, è al centro di sospetti e tensioni. I Carabinieri, quindi, indagano sui suoi movimenti misteriosi.

Rai 2 alle 21.20 presenta l’episodio “Vendetta” della serie Delitti in Paradiso. Un famoso chef, infatti, muore avvelenato durante una gara culinaria. Il detective Neville Parker, perciò, indaga tra rivalità e segreti.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il film La notte del 12. La pellicola è tratta da una storia vera. L’ispettore Yohan, infatti, indaga sull’omicidio di una giovane donna.

Rai 4 alle 21.20 offre il cult Predator, con Arnold Schwarzenegger. Una squadra militare, infatti, si ritrova braccata da una creatura aliena.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il film drammatico Disobedience. Una donna, infatti, torna nella sua comunità ebraica. Lì, riaccende una relazione proibita.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 presenta il film d’azione Lo specialista. Un ex agente CIA, infatti, viene ingaggiato per vendicare un duplice omicidio.

Canale 5 alle 21.20 trasmette una nuova puntata di Temptation Island. Filippo Bisciglia conduce il reality. Antonio e Valentina, infatti, affrontano una profonda crisi.

Italia 1 alle 21.22 propone il film di fantascienza Oblivion. Tom Cruise interpreta il protagonista. In un futuro post-apocalittico, infatti, scopre verità nascoste.

La7 alle 20.35 manda in onda il talk In Onda. A seguire, il canale propone il film Le coppie.

TV8 alle 21.30 offre il cult sportivo Rocky III. Rocky, infatti, affronta il temibile Clubber Lang in uno scontro epico.

Nove alle 21.30 trasmette lo spettacolo teatrale Tel chi el telùn. A seguire, il canale offre I corti.

I film di questa sera in tv giovedì 24 luglio 2025

Iris alle 21.15 offre il thriller D-Tox. A seguire, il canale trasmette Interceptor – Il guerriero della strada.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico Inga Lindström – Il matrimonio dimenticato.

Cielo alle 21.20 presenta il disaster movie Atomic Shark. A seguire, il canale propone La commessa.

Italia 2 alle 21.15 offre il thriller La notte del giudizio – Election Year. A seguire, il canale trasmette Hurricane.

Rai Premium alle 21.20 manda in onda il documentario Le Ragazze. A seguire, il canale offre un film.

La7D alle 21.20 presenta il film Tra le nuvole. A seguire, il canale trasmette Diaz – Non pulire questo sangue.

I film su Sky giovedì 24 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 offre il film drammatico Il senso di Clara. Una giovane profiler, infatti, affronta un caso che la coinvolge personalmente.

Sky Cinema Action alle 21.00 trasmette Freaks Out. Il film è ambientato nella Roma del 1943.

Sky Cinema Collection alle 21.15 manda in onda God is a Bullet. A seguire, il canale propone The Secret.

Sky Cinema Comedy alle 21.00 offre Il campione. Stefano Accorsi interpreta il mentore di un calciatore ribelle.