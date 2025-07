Venerdì 25 luglio è in onda, su Rai 2, l’episodio dal titolo L’ispezione di Professor T 4. La serie prende il via in seconda serata dalle ore 23:00 circa, prendendo il via subito dopo la fine di The Americas.

Professor T 4 L’ispezione, regista e dove è girata

La quarta stagione di Professor T è una produzione della società Eagle Eye Drama. Appartenente al genere poliziesco, il titolo è originario del Regno Unito, dove la quarta stagione ha debuttato sull’emittente ITV negli scorsi mesi.

La quarta stagione è composta da un totale di sei puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora. La regia dei vari appuntamenti è firmata da Dries Vos, che ha scritto anche la sceneggiatura insieme a Matt Baker, Stephen Brady e Malin Sarah Gozin.

Le riprese si sono svolte soprattutto a Cambridge, dove è ambientata la trama.

Professor T 4 L’ispezione, la trama

Al centro dell’appuntamento intitolato L’ispezione di Professor T, il protagonista è Jasper Tempest, geniale criminologo che lavora per l’Università di Cambridge e che è affetto da un disturbo ossessivo compulsivo.

Il personaggio principale, durante la puntata, affianca le forze dell’ordine in una indagine molto importante. In poco tempo, infatti, si sono registrati, a Cambridge, numerosi furti con scasso. Il protagonista si convince del fatto tali reati siano realizzati dal medesimo gruppo criminale.

Spoiler finale

La situazione precipita quando, nel corso dell’appuntamento L’ispezione, il cadavere di una donna è rinvenuto privo di vita a casa sua. La vittima si chiamava Yolande De Letter e lavorava come ispettrice scolastica. La polizia crede che si tratti di un ennesimo tentativo di furto con scasso, che però non è andato a buon fine e che è giunto a termine con l’omicidio.

Jasper Tempest, invece, pensa che l’assassinio non sia collegato alla vicenda e sospetta che possa essere coinvolto Herman Symens, il preside dell’istituto nel quale De Letter era impiegata. Intanto, Annelies e Daan si confrontano con Rabet in merito al suo problema di dipendenza dall’alcol.

Professor T 4 L’ispezione, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nella puntata di Professor T 4 in onda venerdì 25 luglio, in seconda serata su Rai 2 e in streaming su Rai Play.