Stasera in TV sabato 26 luglio 2025, la prima serata si divide tra varietà, fiction, film cult e thriller d’azione. Su Rai 1 torna Dalla strada al palco, mentre su Canale 5 si accende l’estate con Ciao Darwin. Da segnalare anche I segreti di Yellowstone su Rai 2, Papillon su Rai 3, I predatori dell’arca perduta su Italia 1, Il paradiso all’improvviso su Rete 4, Un colpo perfetto su La7, e RDS Summer Festival su TV8. Ecco la guida completa.

Stasera in TV sabato 26 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre una nuova puntata di Dalla strada al palco. Nek conduce il talent. Artisti di strada, infatti, si esibiscono davanti a una giuria popolare.

Rai 2 alle 21.20 presenta il film I segreti di Yellowstone. Il thriller è ambientato nel celebre parco nazionale. Un ranger, infatti, scopre una cospirazione legata a traffici illeciti.

Rai 3 alle 21.20 trasmette il classico Papillon (1973). Steve McQueen e Dustin Hoffman sono i protagonisti. Il film, infatti, racconta la storia vera di Henri Charrière.

Rai 4 alle 21.20 offre il film d’azione Wash Me in the River. Robert De Niro interpreta il protagonista. Un ex tossicodipendente, infatti, cerca vendetta contro dei trafficanti.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda la commedia Notte prima degli esami – Oggi. A seguire, il canale propone Sotto il sole della Toscana.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.25 presenta la commedia Il paradiso all’improvviso. Leonardo Pieraccioni interpreta un pubblicitario toscano. Egli, infatti, incontra una misteriosa donna che stravolge la sua vita.

Canale 5 alle 21.20 offre una puntata speciale di Ciao Darwin. Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono il varietà. La sfida, infatti, è tra “Social” e “Reality”.

Italia 1 alle 21.20 presenta il cult I predatori dell’arca perduta. Harrison Ford interpreta Indiana Jones. Il film, infatti, unisce archeologia, nazisti e inseguimenti.

La7 alle 21.15 trasmette il film Un colpo perfetto. Demi Moore e Michael Caine sono i protagonisti. Una donna, infatti, pianifica il furto di diamanti nella sua azienda.

TV8 alle 21.30 offre il concerto evento RDS Summer Festival 2025. Sul palco, infatti, si esibiscono Levante, Tananai, Colapesce Dimartino e altri.

Nove alle 21.30 manda in onda il docu-crime Faking It – Bugie criminali.

I film di questa sera in tv sabato 26 luglio 2025

Iris alle 21.15 offre il thriller L’inganno perfetto. A seguire, il canale trasmette 15 minuti – Follia omicida a New York.

La5 alle 21.10 manda in onda una replica di Temptation Island.

Cielo alle 21.20 presenta il film erotico Spiando Marina. A seguire, il canale propone L’ultimo playboy.

Italia 2 alle 21.15 offre il cult horror Zombi 2. A seguire, il canale trasmette Obbligo o verità.

Rai Premium alle 21.20 manda in onda il docu-reality Detectives. A seguire, il canale propone la fiction Resta con me.

La7D alle 21.20 presenta la commedia Perché te lo dice mamma. A seguire, il canale offre La guerra dei papà.

I film su Sky sabato 26 luglio 2025

Sky Cinema Action alle 21.00 offre Mission: Impossible – Rogue Nation. A seguire, il canale trasmette Minority Report.

Sky Cinema Collection alle 21.15 presenta Per qualche dollaro in più. A seguire, il canale offre Il buono, il brutto, il cattivo.

Sky Cinema Comedy alle 21.00 manda in onda Come ammazzare il capo 2. A seguire, il canale propone Il club dei divorziati.

Sky Cinema Drama alle 21.00 trasmette Nuovomondo. A seguire, il canale offre Terraferma.