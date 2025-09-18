Si intitolano L’enigma umano, Le spie vengono di notte ed Ombre infinite i primi tre episodi di Citadel. La serie tv è proposta su Italia 1, a partire dalle ore 21:15 circa, di giovedì 18 settembre.

Citadel L’enigma umano, regista e dove è girata

Originaria degli Stati Uniti, la produzione appartiene al genere spionaggio. Le società che hanno realizzato il titolo sono, fra le altre, AGBO, Midnight Radio ed Amazon Studios.

Citadel, il 18 settembre, è visibile in prima visione in chiaro. In realtà, gli appuntamenti sono già stati mandati in onda, nell’aprile del 2023, sulla piattaforma a pagamento Amazon Prime Video.

La serie tv è stata girata a Birmingham. Gli episodi sono diretti da Newton Thomas Sigel e Jessica Yu. La sceneggiatura, invece, è firmata da David Weil e Josh Appelbaum.

Il primo capitolo è composto da sei appuntamenti, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Italia 1 propone i primi tre il 18 settembre, mentre i restanti li trasmette il giorno seguente, venerdì 19 settembre.

Citadel L’enigma umano, la trama

Durante L’enigma umano di Citadel, l’agenzia di spionaggio indipendente Citadel è stata annientata dalla potente organizzazione Manticore. Ciò ha provocato la perdita di memoria degli agenti Mason Kane e Nadia Sinh. Otto anni dopo, il primo è contattato dal suo ex collega Bernard Orlick, che ha bisogno del suo aiuto per fermare Manticore. L’agente, allora, si mette alla ricerca di Nadia, per intraprendere insieme la nuova avventura e tentare di recuperare la memoria.

Nell’episodio Le spie vengono di notte, Bernard incarica Mason di recarsi, sotto copertura, all’interno dei laboratori di M0anticore. Il protagonista ha un obiettivo molto importante: recuperare una valigia con i codici nucleari, oltre che l’elenco contenente i nomi degli agenti della Citadel. La missione va a buon fine, ma ben presto la situazione è destinata a precipitare.

Ombre infinite, la trama

Il terzo ed ultimo appuntamento odierno con Citadel si intitola Ombre infinite. Nadia riesce a portare Kyle in un luogo sicuro ed insieme iniziano a riflettere sulle prossime mosse. Bernard, intanto, è finito sotto le grinfie dei nemici, determinati a tutto pur di riuscire ad entrare di nuovo in possesso della valigetta.

Citadel L’enigma umano, il cast

Di seguito il cast di attori e personaggi da loro interpretati nella serie tv Citadel, al via su Italia 1 giovedì 18 settembre.