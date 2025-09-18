Giovedì 18 settembre prosegue, su NOVE, il ciclo Comedy Club. La serie di spettacoli comici è arricchita, questa settimana, da Maschio caucasico irrisolto, commedia firmata da Antonio Ornano.

Antonio Ornano Maschio caucasico irrisolto, uno show nel quale commentare, con ironia e leggerezza, la crisi di mezza età

Maschio caucasico irrisolto è il titolo dello spettacolo comico col quale Antonio Ornano si è esibito in numerosi teatri e palcoscenici sparsi per il nostro paese. Una tournée di grande successo quella per il protagonista, che ha firmato più di cinquanta date in tutto il paese, ottenendo vari sold out e convincendo sia il pubblico che la critica.

Prodotto nel 2023, lo show ha una durata di circa due ore. Durante tale lasso di tempo, il protagonista affronta, con ironia e leggerezza, il tema della crisi di mezza età. Un argomento serio e che coinvolge tanti, che è analizzato con un punto di vista prettamente maschile. D’altronde, Ornano arricchisce la narrazione inserendo vari spunti auto-biografici.

Una narrazione nella quale sono coinvolti anche gli spettatori

Antonio Ornano, nelle circa due ore di show, passa in rassegna vari temi. In primis, propone un focus su quanto possa cambiare, con l’avanzare dell’età, il rapporto con i propri figli e, soprattutto, con il proprio coniuge. Inoltre, sono affrontano argomenti più generali e complessi, come le difficoltà legate al mondo del lavoro.

Il risultato è un lungo monologo da solista firmato da Ornano, che non si è avvalso di ospiti o di altri momenti di intrattenimento, eccezion fatta per gli stacchetti musicali. Il comico protagonista, nel corso dello show, coinvolge il pubblico presente nella platea del teatro, per confrontarsi ed ascoltare le loro testimonianze.

Antonio Ornano Maschio caucasico irrisolto, la lunga carriera del comico

Maschio caucasico irrisolto è uno degli ultimi lavori firmati da Antonio Ornano, comico molto amato e con una lunga carriera televisiva alle spalle. La grande popolarità è arrivata dopo che è entrato nel cast di protagonisti di Zelig, show di grande successo in onda, per anni, nel prime time di Canale 5. Di recente, tuttavia, Ornano ha presenziato a numerosi altri format, come Only Fun Comico Show su NOVE e GialappaShow su TV8 con la Gialappa’s Band.

Maschio caucasico irrisolto è il terzo degli speciali di NOVE Comedy Club. Il primo ha avuto come protagonista Andavo ai 100 all’Ora di Paolo Cevoli, che ha divertito, il 4 settembre, 358 mila persone con il 2,6%. Sette giorni più tardi, Giuseppe Giacobazzi con Il Predone ha intrattenuto 406 mila persone col 2,8%.