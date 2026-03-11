Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano trama

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano finale
Serie tv poliziesche

Vanina 2, trama e cast della puntata Il talento del cappellano: la protagonista indaga su un duplice omicidio

Matteo Tuveri
11 Marzo 2026 2 Minuti di lettura
0 Commenti

Mercoledì 11 marzo è in onda la seconda puntata di Vanina Un vicequestore a Catania 2 intitolata Il talento del cappellano. L’appuntamento, con il quale procede la seconda stagione della fiction, è visibile dalle ore 21:45 circa, su Canale 5.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano, regista e dove è girata

Vanina Un vicequestore a Catania è realizzata dalla Palomar (A Mediawan Company) in collaborazione con la RTI. La regia delle puntate inedite è affidata a Davide Marengo e Riccardo Mosca. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi Editore. La sceneggiatura della fiction è firmata da Leonardo Marini con Debora Alessi, Carlotta Massimi e Cristina Cassar Scalia.

La protagonista della serie è Giusy Buscemi. L’attrice, infatti, è tornata ad interpretare Vanina Guarrasi, che nel territorio intorno a Catania è chiamata a risolvere intricati casi di omicidio. La seconda stagione è formata da quattro puntate. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione, sono proposte per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì della rete ammiraglia.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano cast

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano, la trama

Nel corso dell’appuntamento Il talento del cappellano, il custode un po’ sopra le righe di un hotel oramai abbandonato da tempo avverte la polizia: ha, infatti, ritrovato il cadavere di una donna.

Vanina si reca immediatamente sul luogo della segnalazione, ma non appena arriva si ritrova davanti ad una sorpresa: il corpo privo di vita, infatti, non è più presente.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento denominato Il talento del cappellano, il sospetto è che il custode che ha lanciato l’allarme si sia inventato tutto. Chi non crede a tale ipotesi è, però, la protagonista, che invece è convinta che sia avvenuto veramente un omicidio. Poche ore dopo, i fatti le danno ragione: alle forze dell’ordine, infatti, arriva una nuova segnalazione. Questa volta, però, Vanina si ritrova davanti a ben due cadaveri, posto uno al fianco dell’altro, e tale caso attira le attenzioni di tutti in quanto una delle vittime è il Monsignor Antonio Murgo.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano trama

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Vanina Un vicequestore a Catania 2.

  • Giusy Buscemi: Vanina Guarrasi;
  • Giorgio Marchesi: Paolo Malfitano;
  • Claudio Castrogiovanni: Carmelo Spanò;
  • Corrado Fortuna: Manfredi Monterreale;
  • Dajana Roncione: Giuli De Rosa;
  • Orlando Cinque: Tito Macchia;
  • Danilo Arena: Salvatore Lo Faro;
  • Paola Giannini: Marta Bonazzoli;
  • Giulio Della Monica: Mimmo Nunnari;
  • Alessandro Lui: Adriano Calì;
  • Guia Jelo: Bettina;
  • Maurizio Marchetti: Biagio Patanè.

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Matteo Tuveri

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.