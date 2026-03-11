Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano trama

Mercoledì 11 marzo è in onda la seconda puntata di Vanina Un vicequestore a Catania 2 intitolata Il talento del cappellano. L’appuntamento, con il quale procede la seconda stagione della fiction, è visibile dalle ore 21:45 circa, su Canale 5.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano, regista e dove è girata

Vanina Un vicequestore a Catania è realizzata dalla Palomar (A Mediawan Company) in collaborazione con la RTI. La regia delle puntate inedite è affidata a Davide Marengo e Riccardo Mosca. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia editi da Giulio Einaudi Editore. La sceneggiatura della fiction è firmata da Leonardo Marini con Debora Alessi, Carlotta Massimi e Cristina Cassar Scalia.

La protagonista della serie è Giusy Buscemi. L’attrice, infatti, è tornata ad interpretare Vanina Guarrasi, che nel territorio intorno a Catania è chiamata a risolvere intricati casi di omicidio. La seconda stagione è formata da quattro puntate. Esse, salvo improvvise modifiche di programmazione, sono proposte per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì della rete ammiraglia.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano, la trama

Nel corso dell’appuntamento Il talento del cappellano, il custode un po’ sopra le righe di un hotel oramai abbandonato da tempo avverte la polizia: ha, infatti, ritrovato il cadavere di una donna.

Vanina si reca immediatamente sul luogo della segnalazione, ma non appena arriva si ritrova davanti ad una sorpresa: il corpo privo di vita, infatti, non è più presente.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento denominato Il talento del cappellano, il sospetto è che il custode che ha lanciato l’allarme si sia inventato tutto. Chi non crede a tale ipotesi è, però, la protagonista, che invece è convinta che sia avvenuto veramente un omicidio. Poche ore dopo, i fatti le danno ragione: alle forze dell’ordine, infatti, arriva una nuova segnalazione. Questa volta, però, Vanina si ritrova davanti a ben due cadaveri, posto uno al fianco dell’altro, e tale caso attira le attenzioni di tutti in quanto una delle vittime è il Monsignor Antonio Murgo.

Vanina Un vicequestore a Catania 2 Il talento del cappellano, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati in Vanina Un vicequestore a Catania 2.