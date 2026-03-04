Riparte su Canale 5 la fiction crime Vanina – Un vicequestore a Catania 2. Ambientata in una Sicilia carica di fascino e mistero, la serie riporta al centro della scena il vicequestore più determinato del prime time. La prima puntata della seconda stagione alza subito il livello della tensione con un caso complesso e un passato che torna prepotentemente a bussare alla porta della protagonista.
La nuova stagione promette indagini serrate, conflitti personali profondi e un equilibrio sempre più fragile tra l’impegno professionale e una vita privata segnata da ferite aperte.
Vanina 2 L’uomo del porto, anticipazioni prima puntata: un nuovo caso scuote Catania
Nel primo episodio della seconda stagione, intitolato “L’uomo del porto”, un omicidio misterioso riaccende l’attenzione della squadra mobile di Catania. La scena del crimine presenta elementi ambigui e un dettaglio apparentemente insignificante che, agli occhi esperti di Vanina, potrebbe cambiare radicalmente l’intera prospettiva dell’indagine.
Vanina Guarrasi guida i suoi uomini con la consueta lucidità e fermezza, ma capisce subito che dietro quel delitto si nasconde una rete di relazioni e segreti molto più intricata del previsto. Mentre la pressione mediatica cresce, ogni pista sembra portare a un sospetto diverso, rendendo la verità un bersaglio difficile da colpire.
Il passato che non passa
Parallelamente al caso poliziesco, la prima puntata riporta in superficie i demoni personali della protagonista. Il passato di Vanina torna a influenzare le sue scelte, mettendola davanti a decisioni difficili che mettono a dura prova la sua corazza di stacanovista. Il conflitto interiore del vicequestore si intreccia indissolubilmente con l’indagine, rendendo la narrazione più intensa e psicologica.
Nuove dinamiche nella squadra
La squadra di Catania deve affrontare cambiamenti strutturali e tensioni interne. Nuovi equilibri, collaborazioni messe alla prova e divergenze investigative rendono l’atmosfera in commissariato più elettrica rispetto alla prima stagione. La prima puntata si presenta così come un episodio introduttivo ma già ricchissimo di svolte narrative, capace di catturare l’attenzione del pubblico fin dalle prime inquadrature.
Vanina 2: il cast della prima puntata “L’uomo del porto”
Ecco i protagonisti e gli interpreti che animano il primo episodio della seconda stagione:
- Vanina Guarrasi – interpretata da Giusy Buscemi
- Carmelo Spanò – interpretato da Claudio Castrogiovanni
- Manfredi Monterreale – interpretato da Corrado Fortuna
- Giulia De Rosa – interpretata da Dajana Roncione
- Tito Macchia – interpretato da Orlando Cinque
- Salvatore Lo Faro – interpretato da Danilo Arena
- Marta Bonazzoli – interpretata da Paola Giannini
- Domenico Nunnari – interpretato da Giulio Della Monica
- Adriano Calì – interpretato da Alessandro Lui
Special guest e partecipazioni
Nel cast figurano anche presenze di rilievo e nuovi ingressi:
- Commissario Patanè – interpretato da Maurizio Marchetti
- Con la partecipazione di Giorgio Marchesi nel ruolo di Paolo Malfitano
- Luca – interpretato da Stefano Gianino
- Enzo Greco – interpretato da Massimiliano Davoli
- Rosy – interpretata da Manuela Ventura
- Emanuela Greco – interpretata da Domizia Russo
- Vincenzo La Barbera – interpretato da Roberto Salemi