Venerdì 1° maggio è in onda, su Rai 2, la puntata dal titolo La Posta del Cuore di Delitti in Paradiso 15. Il titolo è proposto dalle 21:20 circa.

Delitti in Paradiso 15 La Posta del Cuore, regista e dove è girata

Ideata da Robert Thorogood, la serie è realizzata dalle società Red Planet Pictures, Atlantique Production, BBC, Kudos e France Television. Quella in onda oggi è la settima e penultima puntata della quindicesima stagione ed ha una durata di circa un’ora.

La regia è affidata a John Maidens, Ian Aryeh, Jeannie Paddon e Jamie Annett. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Ben Weatherill, James Hall e Alexandra Carruthers. Le riprese si sono svolte nei suggestivi territori delle Guadalupe, dove è stata ricreata l’immaginaria isola di Saint Marie.

La serie tv poliziesca torna, su Rai 2, dopo una settimana di pausa. Lo scorso venerdì, infatti, la produzione non è andata in onda per lasciare il posto ad uno speciale di Ore 14 dedicato al Delitto di Garlasco.

Delitti in Paradiso 15 La Posta del Cuore, la trama

Nel corso della puntata dal titolo La Posta del Cuore, gli inquirenti, guidati dall’ispettore Wilson, sono chiamati a far luce su un omicidio con una dinamica tutt’altro che chiara.

La vittima è Hortense LeRoux, una giornalista prossima alla pensione e abbastanza conosciuta, a capo di una rubrica dedicata all’amore. La donna è morta a causa di un avvelenamento, dopo essere entrata in contatto con una sostanza tossica posizionata proprio nelle pagine del giornale nel quale scriveva.

I protagonisti devono individuare l’assassino, cercando anche di comprendere come sia riuscito ad assicurarsi che il giornale avvelenato venisse consegnato proprio a LeRoux. D’altronde, colui che ha consegnato la copia del quotidiano non è coinvolto nelle indagini, ma ha ammesso di aver distribuito le copie in modo casuale.

Spoiler finale

Intanto, per Mervin continuano i problemi personali. Il protagonista è ancora scosso per quel che è avvenuto ad Antigua e si rifiuta di partecipare alle sedute di terapia prescritte da Selwyn. Inoltre, riflette profondamente sui veri sentimenti che prova nei confronti del fratello.

Delitti in Paradiso 15 La Posta del Cuore, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso.