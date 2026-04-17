Venerdì 17 aprile prosegue Delitti in Paradiso 15 con la puntata Sotto il sole di Antigua. Si tratta del sesto appuntamento della stagione, al via alle ore 21:25 circa, su Rai 2.

Delitti in Paradiso 15 Sotto il sole di Antigua, regista e dove è girata

Ambientata nell’immaginaria isola di Saint Marie, ricreata nei suggestivi territori di Guadalupe, le società che hanno curato la realizzazione del titolo sono Red Planet Pictures, Atlantique Production, BBC, Kudos e France Television.

Colui che ha ideato la serie è Robert Thorogood. La regia è affidata a John Maidens, Ian Aryeh, Jeannie Paddon e Jamie Annett. La sceneggiatura, invece, porta la firma di Ben Weatherill, James Hall e Alexandra Carruthers.

Sotto otto, in totale, le puntate che compongono la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso 15. Nelle prossime due settimane, dunque, sono trasmessi, nel prime time di Rai 2, gli ultimi due episodi.

Delitti in Paradiso 15 Sotto il sole di Antigua, la trama

Nel corso della puntata Sotto il sole di Antigua, il protagonista Mervin decide di recarsi presso Antigua per andare alla ricerca del fratello Solomon. Ben presto, però, tale viaggio si trasforma in una vera e propria indagine di omicidio.

Il detective, infatti, si ritrova nel bel mezzo di una scena del crimine: in una baita isolata, un uomo d’affari del posto è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. Nel caso sono coinvolti Solomon e Cheech, amico e socio.

Spoiler finale

Sia Solomon che Cheech finiscono nell’elenco dei sospettati di Mervin, ma entrambi si dicono innocenti e si danno la colpa a vicenda. Il protagonista deve cercare di scoprire la verità, ma intanto viene rapito dai due, che fino a quando non riesce a districare l’enigma non intendono lasciarlo andare. A Mervin, quindi, il compito di capire chi fra Solomon e Cheech stia mentendo.

Nel frattempo, i colleghi del protagonista si rendono conto della sua assenza e, allarmati, decidono di mettersi sulle sue tracce.

Delitti in Paradiso 15 Sotto il sole di Antigua, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso 15, i cui episodi sono trasmessi nel prime time del venerdì su Rai 2 e, in streaming, su Rai Play.