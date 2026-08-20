Giovedì 20 agosto torna, su Real Time, il programma Pericolosamente Obesi. La trasmissione prende il via alle ore 21:25 circa.

Pericolosamente Obesi 20 agosto, due nuovi appuntamenti

Conosciuto a livello internazionale con il titolo Too Large, il format Pericolosamente Obesi è ambientato negli Stati Uniti. La società che ha curato la realizzazione del programma è la TLC, che già in passato ha prodotto altre trasmissioni poi proposte su Real Time.

Come di consueto, la rete dell’emittente Discovery propone, a partire dalle ore 21:25 circa, due nuovi appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Tali episodi, oltre che in televisione, sono visibili anche in diretta streaming e on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Non cambia l’obiettivo della trasmissione, che racconta le storie di coloro che cercano disperatamente di uscire dal tunnel dell’obesità. Un fenomeno, quest’ultimo, che è sempre più centrale, colpendo numerose persone, anche molto giovani, sia negli Stati Uniti che in Europa.

I pazienti al centro della narrazione, dopo aver raccontato il loro problema, si recano ad Atlanta per incontrare il dottor Charles Procter, che crea per loro un piano per perdere peso. Al termine della puntata sono mostrati i risultati ottenuti dal protagonista, che svela quanti chili è riuscito a perdere.

La storia di Molly

Durante Pericolosamente Obesi del 20 agosto è dato spazio, in primis, a Molly. Quest’ultima racconta le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita, soprattutto legate al rapporto da sempre complesso con le due sorelle. Per consolarsi ha ricorso sin da bambina al cibo.

La protagonista ha deciso, una volta per tutte, di affrontare la sua obesità e risolvere le problematiche famigliari. Si rivolge, così, al dottor Procter, che mette a punto, per lei, un duro piano composto da dieta e attività fisica. L’obiettivo è perdere peso per riuscire a sottoporsi a un delicato intervento chirurgico.

Pericolosamente Obesi 20 agosto, la storia di Niki

A seguire, la puntata del 20 agosto di Pericolosamente Obesi procede con la storia di Niki. Quest’ultima soffre di una grave forma di dipendenza dal cibo, che ha fatto sì che diventasse obesa. Per la sua condizione, la donna ha dovuto rinunciare anche a una promettente carriera nel mondo del softball.

Ora, però, ha deciso di affidarsi alle cure del dottor Procter per riprendere in mano la sua vita. Il sogno, infatti, è sottoporsi a un intervento di chirurgia bariatrica per poter allenare il figlio, anch’esso aspirante giocatore di softball.