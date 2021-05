Purché finisca bene: Basta un paio di baffi su Rai 1 – trama, cast, finale

Condividi su







Venerdì 28 maggio, Canale 5 trasmette in prima serata l’ultima puntata de Il Segreto.

Dopo 9 anni la soap opera spagnola chiude definitivamente i battenti. Nel gran finale viene svelato il “vero segreto” che è al centro di tutte le vicende che ruotano attorno a Puente Viejo. Sono previsti numerosi colpi di scena. Uno di essi riguarda Donna Francisca Montenegro, il personaggio più carismatico della soap.

In Italia invece vanno in onda gli ultimi quattro episodi, dal 47esimo al 50esimo, della 36esima stagione. Nella versione iberica invece la telenovela è suddivisa in 12 stagioni.

Il segreto ultima puntata, Francisca e Raimundo

Nell’ultima puntata de Il Segreto Donna Francisca, che è il capo della setta degli Arcangeli, impone a Don Filiberto di far esplodere la fabbrica di Ignacio Solozabal.

Il prelato inizialmente si rifiuta ma alla fine sarà costretto ad accettare. L‘incidente non provoca alcuna vittima ma tutti i sospetti ricadono da subito su di lui, che rischia di essere linciato dagli abitanti di Puente Viejo.

Don Filiberto decide così di rivolgersi a Donna Francisca che però non vuole in alcun modo essere coinvolta nella vicenda. Dopo avergli negato il suo aiuto, la protagonista ingaggia Lazaro Campuzano per farlo uccidere prima che possa essere ricondotta all’esplosione. Quest’ultimo accetta l’incarico solo perché lei ha promesso di rivelargli il nome dell’assassino di suo fratello Pedro.

Nel frattempo Don Filiberto, sentendosi tradito da Donna Francisca, ha elaborato un piano per vendicarsi. E’ riuscito infatti a provocare una violenta esplosione che rade al suolo il villaggio. Nell’attentato perde la vita Raimundo e 60 secondi dopo muore anche Francisca.

La protagonista considera l’ultimo minuto di vita come il più doloroso di tutta la sua esistenza. Non avrebbe infatti mai immaginato di assistere alla morte dell’uomo che ha sempre amato.

Entrambi infine assumono le sembianze di un fantasma e raggiungono la loro abitazione di Puento Viejo dove rimarranno insieme per l’eternità.

Il Segreto, finale, il destino degli altri personaggi

Rosa non riesce ad accettare che il marito Adolfo sia ancora innamorato di Marta e per vendetta lo denuncia per l’omicidio di Ramon. Adolfo è in realtà innocente perché è stata Begona a compiere il delitto.

Nel frattempo Rosa, che è sempre più instabile, cerca di uccidere anche sua sorella Carolina puntandole un coltello alla gola. Ignacio però decide di far rinchiudere Rosa e Begona in una clinica psichiatrica prima che possano commettere altri gesti violenti. Adolfo e Marta intanto fuggono insieme per cominciare una nuova vita; lontani da Puente Viejo.

Emilia rivela a Marcella di essere gravemente malata e la implora di non raccontare a nessuno che sta morendo. Marcella però non mantiene la promessa in quanto si confida con Matias.

Onesimo e Antonita invece decidono di sposarsi di nascosto e dopo le nozze Onesimo inizia a lavorare come contabile nella miniera di Isabel.

La marchesa Isabel ha scoperto di essere stata ingannata da Jean Pierre, il suo amante francese. Le aveva fatto credere che Solozabal voleva incastrare lei e Ignacio per la morte di Simon. Dopo aver compreso che si è trattata solo di una recita Isabel decide di riavvicinarsi a Ignacio.

Nel finale, attraverso una serie di flashback, i telespettatori hanno modo di rivedere i personaggi più amati della soap opera spagnola. Tra questi Tristan, Pepa, Bosco, Juan, Soledad, Fernando, Maria e Hipolito e tanti altri.

