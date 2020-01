Le fiction che vedremo: Rita Levi Montalcini – una piccola grande donna con Elena Sofia Ricci su Rai 1

Sono iniziate le riprese del film tv Rita Levi Montalcini una piccola grande donna. Nel ruolo della famosissima neurologa e Premio Nobel c’è l’attrice Elena Sofia Ricci.

Rita Levi Montalcini una piccola grande donna: riprese, anticipazioni, cast e location

Rita Levi Montalcini una piccola grande donna è girato prevalentemente tra Roma e Torino, città di nascita della scienziata. Le riprese, iniziate lo scorso novembre. La società di produzione è la Cosmo. La regia del tv-movie è affidata ad Alberto Negrin.

Il film tv sarà sugli schermi di Rai 1 nel corso della prossima stagione televisiva. Per girare questo prodotto così importante, Elena Sofia Ricci ha dovuto posticipare le riprese della sesta edizione di Che Dio ci aiuti. Dunque accantonato il ruolo di suor Angela che ha interpretato dal 2011, l’attrice diventa il Premio Nobel per la medicina Rita Levi Montalcini.

Rita Levi Montalcini una piccola grande donna: trama

La trama del film tv ripercorre la lunga vita della neurologa nata a Torino il 22 aprile del 1909. É morta a Roma il 30 dicembre del 2012 all’età di 103 anni. Il racconto televisivo parte dai primi anni della gioventù quando la Montalcini si era iscritta alla facoltà di medicina a Torino. In quell’epoca una donna medico era una vera e propria novità. Ma lei era riuscita a superare ogni pregiudizio e a laurearsi brillantemente.

Aveva successivamente frequentato un corso di specializzazione in neurologia e psichiatria. Viene ripercorsa anche l’epoca delle leggi razziali promulgate nell’ottobre del 1938. E poiché la Montalcini era ebrea, era stata costretta a lasciare la sua città Torino ed a rifugiarsi a Bruxelles.

La fiction mette in evidenza il suo coraggio e la sua determinazione nell’opporsi anche alla sua famiglia che voleva fare di lei lo stereotipo delle donne dell’epoca. Ovvero una figura femminile sottomessa e dedita soprattutto ad accudire la famiglia e ad occuparsi delle faccende domestiche e della procreazione.

Nulla però ha fermato la sua passione per la medicina e per le ricerche. I telespettatori vedranno anche come la vita della Montalcini è proseguita, per un certo periodo, negli Stati Uniti. Qui ha collaborato con gli scienziati più illustri dell’epoca e con i principali protagonisti del mondo accademico e della scienza.

Rita Levi Montalcini: la nomina a Senatrice a vita

Alla fine della sua vita, ovvero negli ultimi anni, è stata nominata Senatrice a vita. Per le sue scoperte nel settore della medicina è stata insignita del Premio Nobel nel 1986. Il massimo riconoscimento le è stato attribuito per la scoperta delle molecole NGF, indispensabili per lo sviluppo embrionale. La sua importanza è nell’aver individuato è scoperto che queste molecole sono definite fattori di crescita del cosiddetto Nerve Growth Factor, il fattore di crescita nervoso noto proprio come NGF.